Maltepe faciasından saatler sonra enkazdan sağ çıktı!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen faciada 7 katlı bina çöktü. Facia sonrasında bölgede sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları esnasında beton parçalarının altında kalan bir kedi canlı olarak kurtarıldı. Ekiplerin enkaz üzerinde yürüttüğü çalışmalar esnasında bulunan kedi, yapılan müdahalenin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedinin kurtarılma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ENKAZ ALTINDA KALAN KEDİ CANLI KURTARILDI

Facia sonrasında başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, beton parçalarının arasında bir kedi olduğu tespit edildi. Çalışmalar sırasında fark edilen kedi için ekipler müdahalede bulundu. Yürütülen çalışma sonucunda kedi, enkaz altında bulunduğu noktadan canlı olarak çıkarıldı.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Enkazdan çıkarılan kedinin kurtarılma anları, bölgede bulunan çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, beton parçaları arasından bulunan kedinin canlı olarak kurtarıldığı anlar yer aldı. İstanbul’un Maltepe ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında sürdürülen çalışmalar sırasında yaşanan kurtarma anları böylece cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)