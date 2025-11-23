Kılıçdaroğlu'nun restine rest: Kürsüye çık aday ol!

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 28 Kasım’da başlayacak 39’uncu Olağan Kurultayı öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, videoda aralarında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı belediye başkanlarının partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunurken, CHP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitme kararına katılmama tutumunu da eleştirdi. Bu çıkış, “Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden aday olacak mı?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

SEÇİM YENİLGİSİ, DEĞİŞİM SÜRECİ VE OFİS DÖNEMİ

14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde altılı masa ile girilen sürecin ardından yaşanan yenilgi, CHP içinde “değişim” tartışmalarını beraberinde getirmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve dönemin Grup Başkanı Özgür Özel’in öncülük ettiği hareket Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay’da sonuç vermişti. Kurultayda genel başkanlık yarışını Özgür Özel kazanmış, Kemal Kılıçdaroğlu ise görevini devretmişti.

Kurultayın ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Barış Sitesi’nde bir villada ofis kurarak çalışmalarını buradan sürdürdü. Bu süreçte parti yönetimine muhalif çizgide bilinen isimlerle sıklıkla bir araya geldi; iktidara yakın medya organlarında yer alan bazı gazeteci ve yorumcuları da bu ofiste ağırladı.

Kamuoyuna yansıyan kulis bilgilerinde, Kılıçdaroğlu’nun defalarca olağanüstü kurultay için imza toplamaya hazırlandığı, partide yeniden bir kongre süreci başlatacağı iddia edildi. Ancak bu yönde somut bir adım atılmadı; olağanüstü kurultay çağrısı için gereken imza süreci resmen işletilmedi ve Kılıçdaroğlu herhangi bir kurultayda aday olmadı.

CHP’nin başına yeniden dönmesi için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından açıldığı belirtilen “mutlak butlan” davasının mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından ise Kılıçdaroğlu’nun Barış Sitesi’ndeki ofisini kapattığı, çalışmalarını avukatının ofisinin üst katında sürdürmeye başladığı öğrenildi.

TUTUKLU BAŞKANLAR İÇİN 'İHRAÇ' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu son videosunu da bu yeni adreste, avukatının ofisinin üst katındaki odasından paylaştı. Videoda, aralarında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında tutuklanarak cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu belediye başkanlarının partiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini savundu. Tutuklu başkanlar hakkında, CHP’den ihraç edilmeleri gerektiğini ifade etti.

İMRALI KARARINA ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu videoda ayrıca, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ı dinleme kararı almasına karşı CHP’nin bu heyete üye vermeme yönündeki kararını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, geçmişte birçok kez 2015 öncesi döneme atıfla İmralı ile yürütülen görüşme süreçlerini eleştiren açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı; yeni videosu, bu kez “Terörsüz Türkiye” başlığı altında, İmralı’ya gidilmesine karşı çıkmayan, aksine bu sürece katılmama kararını sorgulayan bir çerçeve sundu.

KURULTAY ÖNCESİ “ADAYLIK” TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, 28 Kasım’da başlayacak kurultay öncesi partide ve kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. 38’inci Olağan Kurultay sonrası yapılan iki olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayan Kılıçdaroğlu’nun bu kez nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Kılıçdaroğlu’nun videosunu alıntılayarak, mevcut parti yönetimini bu kadar sert biçimde eleştiriyorsa kurultayda açık biçimde aday olması gerektiğini savundu. Paylaşımlarda, kendisine “Eleştirilerinizi kurultay kürsüsünde, aday olarak dile getirmelisiniz” yönünde çağrılar yapıldı.

KİMLER PAYLAŞTI? CHP İÇİNDEN VE DIŞINDAN DESTEKÇİLER

Kılıçdaroğlu’nun videosu, CHP içerisinde az sayıda milletvekili tarafından da sosyal medya hesaplarından yeniden paylaşıldı. Videoyu paylaşanlar arasında CHP milletvekilleri Deniz Demir, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız ve Hasan Ufuk Çakır gibi isimler yer aldı.

CHP'Yİ ELEŞTİRENLER PAYLAŞIM SIRASINA GİRDİ

Aynı video, sadece CHP içinden değil, son dönemde CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten farklı kesimlerden isimler tarafından da dolaşıma sokuldu. Akit gazetesinde yayımlanan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından tepki çeken karikatürleriyle bilinen Zekeriya Say, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve TGRT yorumcusu Fuat Uğur gibi farklı siyasi pozisyonlara sahip isimler de videoyu öne çıkaran paylaşımlar yaptı.

Videoyu yeniden paylaşan ve alıntılayan bu isimlerin önemli bölümü, kurultayda eleştirdiği mevcut yönetime karşı bizzat Kılıçdaroğlu’nun yarışa girmesi gerektiğini savunan mesajlar verdi. Bazı gazeteciler ise Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını iktidara anlaşma teklifi olarak yorumladı.