Uyuşturucu soruşturmasında Doğukan Güngör bilmecesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Testi pozitif çıkınca o da ayet paylaştı

SERBEST BIRAKILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında evinden gözaltına alınan ve bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Doğukan Güngör'ün, serbest bırakıldığını açıkladı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ise, adliyeye sevk edilen Doğukan Güngör’ün serbest bırakıldığı iddiasının yalan olduğunu, ifadesinin yeni tamamlandığını belirtti.