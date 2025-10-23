Ferdi Zeyrek'in ardından ahlaksız paylaşımlar yapan Akit Müdürü: Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştük

Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, bugün yaptığı bir paylaşımla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i "nefret dili" kullanmakla suçlarken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "nezaketini" övdü.

Say’ın bu çıkışı, geçtiğimiz Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından yaptığı ve büyük tepki çeken bir dizi hakaret ve alay içeren paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi.

"NEZAKET" DERSİ VERDİ, "NEFRET DİLİ" İLE SUÇLADI

Zekeriya Say, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda selamlaştık...

Bir Kemal Bey'in nezaketine baktım...

Bir de gebelik testi satarak siyasette yükselen Özgür Özel 'in nefret diline...

Gelen gideni sahiden aratıyor..."

Say'ın bu sözleri, kendisinin yakın geçmişte kullandığı dil ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

"ÇARPILDI" BAŞLIĞI VE HAKARETLER

Zekeriya Say'ın ismi, 11 Haziran 2025 tarihinde, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkındaki paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Yeni Akit, Zeyrek'in yaralandığı haberi, kamuoyunda "alaycı" olarak yorumlanan "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" başlığıyla duyurmuştu.

Başkan Zeyrek'in vefatının ardından, cenaze gününde Zekeriya Say'ın tepkileri daha da ileri taşıdığı görüldü. Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli içeren bir profil fotoğrafı paylaşarak "yeni profil fotoğrafım" notunu düştü. Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim" şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

KARİKATÜR, ALEVİLERİ HEDEF ALMA VE PROTESTOCULARLA ALAY ETME

Ancak Say'ın tartışma yaratan paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. "Yarınki karikatürümüz" notuyla paylaştığı bir başka görsel de halkın tepkisini çekti.

Ayrıca, kendisini eleştiren ve ismi "Ali Ekber" olan bir vatandaşa verdiği yanıtta, Alevileri hedef alan ifadeler kullanması da büyük tepki topladı.

Yeni Akit'in "çarpıldı" başlığına tepki gösteren bir grup genç, gazete binası önünde protesto düzenledi. Protestoda, “Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır. Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır” denildi. Zekeriya Say, bu protestoya katılan gençleri de hedef alarak onlarla alay eden paylaşımlarda bulundu.

Bütün bu olayların ardından Say'ın, bugün CHP lideri Özgür Özel'i "nefret dili" kullanmakla suçlaması, geçmişteki eylemlerini yeniden gündeme taşıdı.