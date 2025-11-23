Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik 30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan yargı ablukasına karşı, yapılan onlarca operasyon ve yüzlerce tutuklamaya rağmen sessizliğini korumuştu.

Kılıçdaroğlu, bir yıl süren sessizliğini dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bozdu. Yargılama sürecindeki haksızlıklara karşı partisine sahip çıkması beklenen Kılıçdaroğlu, paylaşımında CHP'yi topa tuttu.

"CHP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

CHP'nin İmralı'ya gidecek olan Komisyon heyetine üye vermemesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir" dedi.

4 YIL ÖNCE TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Eylül 2021'de ise dün söylediğinin tam tersini savunmuştu.

Katıldığı bir programda ilk çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu olduğunu belirterek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "İmralı'yı muhatap almakla" suçlamıştı.

"ERDOĞAN DEVLETİ İMRALI'YLA MUHATAP KILDI. İMRALI MEŞRU BİR ORGAN DEĞİL"

İmralı'nın meşru bir organ olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, çözüm süreci olacaksa sadece dönemin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) muhatap alınması gerektiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, yeniden gündem olan o konuşmasında şunları söylemişti:

"HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Aynı düşünceyi bugün de koruyorum. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğimiz kurum gayrı meşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı'yla muhatap kıldı. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Bu sorun çözülecekse meşru bir organlar çözebiliriz."