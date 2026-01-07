Murat Ongun 'İftiranın ödülü' diyerek serbest bırakılanları paylaştı

İBB soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun 'İftiranın ödülü' diyerek serbest bırakılanları paylaştı. Akın Gürlek'in İBB soruşturmasının dönüm noktası olduğunu söylediği itirafçı Ertan Yıldız ve 4 ismi daha açıklayan Ongun, "Cezaevine girmemek ya da içeriden çıkmak için iftira atmışlardır" dedi.

İBB ve CHP'li çok sayıdaki ilçe belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 19 Mart tarihli operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonda tutuklanan isimlerden Ertan Yıldız ise tutukluluğunun ilerleyen aylarında etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda ifade vererek tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Yeni Şafak’a verdiği demeçte Yıldız’ın iddialarını ‘operasyonun dönüm noktası’ olarak nitelendirdi.

Akın Gürlek Eti Maden Yönetim Kurulu'na üyeliği hakkında ilk defa konuştuAkın Gürlek Eti Maden Yönetim Kurulu'na üyeliği hakkında ilk defa konuştu

Tutukluluk hali devam eden Ongun, Gürlek'in demecinin yer aldığı gazete manşetini alıntılayarak İBB soruşturmasında serbest bırakılan itirafçılara ilişkin paylaşım yaptı.

Gürlek'in Ertan Yıldız hakkındaki açıklamasını işaret eden Murat Ongun, "Gözde itirafçı Ertan dahil, hepsi yalancı" başlıklı paylaşımında; Ertan Yıldız'la maddi ilişkisi olduğunu ifadelerinde dile getiren 4 ismi daha paylaşarak "Ertan ile ilgili anlatılanların sadece fragmanı bu! Ama pek çoğundan suçlanmadı. İftiranın ödülü buydu" dedi.

murat-ongun-iftiranin-odulu-diyerek-serbest-birakilanlari-paylasti-3.jpg

Dosyadaki gizli tanık/tanık/itirafçı hepsinin cezaevine girmemek ya da içeriden çıkmak için iftira atarak yalan beyan verdiklerini söyleyen Ongun, "Adı geçen 5 kişi de serbesttir, onuruyla yaşayanlar cezaevindedir" dedi.

murat-ongun-iftiranin-odulu-diyerek-serbest-birakilanlari-paylasti-2.jpg

Ongun'un paylaştığı o isimler ve ifadeleri şu şekilde:

Ertan Yıldız’ın defalarca suçladığı Fatih Keleş’le ilgili iddianamede dikkat çeken detayErtan Yıldız’ın defalarca suçladığı Fatih Keleş’le ilgili iddianamede dikkat çeken detay

Ahmet Sarı (iş insanı): Ertan Yıldız 23.11.2022 - 03.06.2024 arası şirketimizden 63 Milyon TL para almıştır.
Tamer Uygun (iş insanı): İhaleyi kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız’ın bunun için 4 Milyon istediği söylendi. 2 Milyon 750 Bin TL’yi verdim.
Eyüp Subaşı (reklamcı): Ertan Yıldız’a elden 5 Milyon TL’yi Kağıthane’deki DAP Yapı’nın otoparkında verdim.
Bayram Yıldırım (Ertan’ın şoförü): Ertan Yıldız’ın evine 2 - 3 günde bir çuvalla para gelirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

