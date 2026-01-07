Murat Ongun 'İftiranın ödülü' diyerek serbest bırakılanları paylaştı

İBB ve CHP'li çok sayıdaki ilçe belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 19 Mart tarihli operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonda tutuklanan isimlerden Ertan Yıldız ise tutukluluğunun ilerleyen aylarında etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda ifade vererek tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Yeni Şafak’a verdiği demeçte Yıldız’ın iddialarını ‘operasyonun dönüm noktası’ olarak nitelendirdi.

Akın Gürlek Eti Maden Yönetim Kurulu'na üyeliği hakkında ilk defa konuştu

Tutukluluk hali devam eden Ongun, Gürlek'in demecinin yer aldığı gazete manşetini alıntılayarak İBB soruşturmasında serbest bırakılan itirafçılara ilişkin paylaşım yaptı.

MURAT ONGUN 'İFTİRANIN ÖDÜLÜ' DİYEREK SERBEST BIRAKILANLARI PAYLAŞTI

Gürlek'in Ertan Yıldız hakkındaki açıklamasını işaret eden Murat Ongun, "Gözde itirafçı Ertan dahil, hepsi yalancı" başlıklı paylaşımında; Ertan Yıldız'la maddi ilişkisi olduğunu ifadelerinde dile getiren 4 ismi daha paylaşarak "Ertan ile ilgili anlatılanların sadece fragmanı bu! Ama pek çoğundan suçlanmadı. İftiranın ödülü buydu" dedi.

Dosyadaki gizli tanık/tanık/itirafçı hepsinin cezaevine girmemek ya da içeriden çıkmak için iftira atarak yalan beyan verdiklerini söyleyen Ongun, "Adı geçen 5 kişi de serbesttir, onuruyla yaşayanlar cezaevindedir" dedi.

Ongun'un paylaştığı o isimler ve ifadeleri şu şekilde:

