Ertan Yıldız’ın defalarca suçladığı Fatih Keleş’le ilgili iddianamede dikkat çeken detay

19 Mart’ta gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında yer alan Ertan Yıldız ilerleyen aylarda etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda ifade vermiş ve ardından tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Yeni Şafak’a verdiği demeçte Yıldız’ın iddialarını ‘kırılma noktası’ olarak nitelendirmişti.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Ertan Yıldız, ifadelerinde birçok kez Fatih Keleş’in adını vererek çeşitli ihaleler, para trafiği ve siyasi süreçlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Yıldız’ın anlatımında Keleş; belediye ihalelerine müdahale eden, belirli firmalar lehine süreçleri yönlendiren, toplanan paraların dağılımında rol alan ve “sistemin” önemli aktörlerinden biri olarak tasvir edildi.

İddianamedeki kronolojiye göre Yıldız, hem Beylikdüzü dönemine hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemine ilişkin bölümlerde, ifadesinin farklı yerlerinde Fatih Keleş’in ismini tekrar tekrar andı ve bu çerçevede Keleş’i, soruşturmanın merkezindeki iddialarla ilişkilendirdi.

"AYNI ANDA AYNI YERE TALİP OLMASINDAN DOLAYI ARALARI AÇILMIŞTIR"

Aynı dosyada etkin pişmanlıktan yararlanan bir diğer isim Adem Soytekin’in ifadesinde ise bu kez Ertan Yıldız ile Fatih Keleş arasındaki kişisel ilişkiye dair bir not yer aldı. Soytekin, savcılık beyanında Ertan Yıldız’ın siyasi hedeflerinden ve iki isim arasındaki mesafeden söz ederek şunları dile getirdi:

“Kendisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı olmak istemiştir ancak Ekrem İmamoğlu yanından ayırmamak için bunu kabul etmemiştir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’in aynı anda aynı yere talip olmasından dolayı araları açılmıştır.”

Bu ifadeyle birlikte, iddianameye hem Ertan Yıldız’ın Fatih Keleş’i defalarca suçlayan beyanları hem de Adem Soytekin’in iki isim arasında ‘aynı yere talip olma’ gerekçesiyle aralarının açıldığını belirten anlatımı bir arada girdi.

İBB davası avukatları, Gürlek’in kritik önem verdiği Yıldız’ın ifadelerinin husumet etkisiyle verildiğine dair bir iddianın eklenmesinin ve iki ifadenin değerlendirilmemiş olmasının hukuki açıdan çarpıcı olduğunu söylüyor. Bu ifadeleri mahkeme aşamasında özellikle vurgulayacaklarını söyleyen avukatlar, iddianamede lehe deliller toplanmamasının kanıtlarından birinin de bu durum olduğunu söyledi.