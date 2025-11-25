Akın Gürlek Eti Maden Yönetim Kurulu'na üyeliği hakkında ilk defa konuştu

Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasından bu yana tartışmaların odağında olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 19 Mart tarihinde İBB soruşturmasını başlatmasından bu yana ismi en çok zikredilen isimlerden birisi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜNDEMİ SARSAN BELGELİ İDDİASI

İBB soruşturmasını yürüten Gürlek hakkında, 5 Kasım 2025 akşamı CHP Lideri Özel tarafından Ümraniye'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde flaş bir açıklama yapıldı.

Özel, yaptığı belgeli açıklamada Akın Gürlek'in, 2 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını ancak bu tarihten yaklaşık 9 ay sonrasında, 6 Ağustos 2025 tarihine kadar Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre yargı mensupları aktif görevdeyken herhangi başka bir kurum veya kuruluştan maaş alamaz.

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

MECLİS'TE GÜNDEME GELMİŞ AKP'DEN SES ÇIKMAMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Hakimler ve Savcılar Kanuna aykırı bir şekilde başka bir kurumdan daha maaş almasını gündeme getirdi. AKP sıralarına, "Her konuya laf yetiştiren arkadaşlar buna ne diyorsunuz ya?" demesine rağmen Günaydın'a yanıt gelmedi. AKP'li Akbaşoğlu, başka konulardan bahsetti.

Başsavcıya çifte maaş Meclis'te gündeme geldi! AKP'den tek bir yanıt çıkmadı

AKIN GÜRLEK'TEN YENİ ŞAFAK'A KONUŞTU

Soruşturmada gizlilik ve lekelenmeme haklarının ihlalleri ile sürekli bir şekilde gündeme gelen AKP'ye yakın Yeni Şafak, daha önce iddianame yayımlanmadan detaylarını yazması ile gündeme gelmişti.

237 gündür beklenen İBB iddianamesinin detayları Yeni Şafak'a sızdırıldı

Başsavcı Akın Gürlek Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a konuştu. Gürlek İBB iddianamesinde Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının dönüm noktası olduğunu, soruşturma kapsamında itirafçı olup tahliye olmayanların da olduğunu söyledi.

Gürlek sadece CHP'li belediyelere operasyon olduğuna yönelik iddiaları reddedip, İBB soruşturmasında AKP'ye yakın iş insanlarının da tutuklu olduğunu söyledi.

"DAVALAR SİLİVRİ'DE OLABİLİR"

Gürlek iddianameyi sunduklarını mahkemenin kabul etmesi ile yargılamaların başlayabileceğini söyleyip, duruşmaların Silivri'de görüleceğini tahmin ettiğini söyledi:

"İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum"

ETİ MADEN YK İDDİALARINA İLK DEFA BİRİNCİ AĞIZDAN YANIT VERDİ

Gürlek, CHP Lideri Özel tarafından belgeli şekilde açıklanan Eti Maden YK üyeliği hakkında ilk defa birinci ağızdan yanıt verdi. Başsavcılık görevine atanmasının ardından söz konusu görevden istifa ettiğini söyleyen Gürlek'in yanıtı aynen şu şekilde oldu: