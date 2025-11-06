Başsavcıya çifte maaş Meclis'te gündeme geldi! AKP'den tek bir yanıt çıkmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, 2 ay öncesine kadar Eti Maden'den maaş aldı. Özel, "Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandıktan sonra Kasım 2024’ten, Ağustos 2025’e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre yargı mensupları aktif görevdeyken herhangi başka bir kurum veya kuruluştan maaş alamaz.

Özel'in dün açıkladığı bu olayı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

"NE DİYORSUNUZ BUNA?"

Günaydın tüm açıklamaları ve AKP sıralarına dönüp, "Ben şimdi söylüyorum. Her konuya laf yetiştiren arkadaşlar buna ne diyorsunuz ya? Türkiye Varlık Fonuna idarede bulunan bir kurumdan maaş alan bir savcı Türkiye'de yargı dağıtıyor. Ne diyorsunuz buna? Bu yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı ve birbirini denetleyerek bağımsız bir şekilde çalışmasına bir örnek midir? Yoksa bu bir hukuki skandal mıdır? Daha dün buradan seslendik. Hakimler ve Savcılar Kurulu acaba ne yapıyor? Bu konuda da mı kulağının üstüne yatmaya devam edecek?" dedi.

AKP SIRALARDAN YANIT BU OLDU: 2071

AKP'den tek bir yanıt gelmedi. AKP Grubunu temsilen bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuşmasında çift maaş olayına değinmedi.

Akbaşoğlu, konuşmasında, Eskişehir'deki nadir elementlerden, İHA'lardan, nükleer ve enerjiden bahsedip 2071'i planladıklarını söyledi.

İŞTE SIRASIYLA TÜM KONUŞMALAR

Günaydın ve Akbaşoğlu'nun konuşması sırasıyla şöyle:

Günaydın:

272 milletvekili bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında yalnızca 7 milletvekili var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü en az 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etti ve sonra cevapları bile dinleyecek yüzleri olmadığı için genel kurulu terk ettiler. Şimdi sırayla söyleyelim. Eğer siyasette temiz bir dil arıyorsanız o temiz dilin önce sahibi olacaksınız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni çamurla, çukurla tanımlamaya çalışırsanız şanzıman gibi, dingil gibi, hararet gibi laflarla tanımlamaya çalışırsanız hak ettiğiniz cevabı alırsınız. Ben size söyleyeyim. Bizim içimizde bir hararet var. Bu hararet memleket sevgisidir. Milleti de bu hararete ortak ettik ki İstanbul dahil olmak üzere belediyeleri aldık.

Ve şu anda da Türkiye'nin açık ara 1. partisiyiz. Şanzıman nasıl dağıtılır biliyor musunuz? Tom Barak'ın size meşruiyet sağlayacağım deme lafına cevap veremediğiniz zaman şanzımanı dağıtırsınız. İsrail'le bunlar anlaşacaklar dediği zaman Tom Barak gıkınızı çıkartamazsanız dingili çoktan zaten dağıtmışınız ve kırmışınız demektir.

30 milyon insan açlık sınırının altında yaşarken siz sefahat içerisinde yaşıyorsanız asıl hararet budur. Ha şunu söyleyeyim size. Eğer burada sıfırla oğlum sıfırla diyenlerin herhangi bir yargısal işleme tabi tutulmamasıyla ya da rüşvet saatiyle burada konuşan bakanların, savcıların, hakimlerin önüne çıkmamasıyla ya da ayakkabı kutularında rüşvet alanların büyükelçi yapılmasıyla övünüyorsanız hem dingil kırmaktır hem şanzıman dağıtmaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Lüksemburg'da bulunan bir firmadan utanmadan maaş alan adam hala Cumhuriyet Başsavcısı olarak orada duruyorsa asıl şanzıman dağıtmak budur.

Akbaşoğlu: Değerli milletvekillerimiz 1 dakikalık konuşmalarda kendi görüş ve düşüncelerini sarahaten açıklamış ve hakaret edenlere hakaretlerini iade etmişlerdir. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken bu çirkin ve rezil dili kullanmamak noktasında önceliği kendilerini mutlaka gözetmeleri gerektiğidir.

Şairin ifadeleriyle

Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp Tahir'dir

cümlelerinden, mısralarından hareketle Özgür Özel'in söylemiş olduğu ifadeleri kendi sıfatlarını itiraf olarak arkadaşlarımız kendisine iade etmiştir

Dolayısıyla sözün sahibine ilk söyleyene değil de ona cevap verenlere buradan cevap vermeye çalışmak usul ve yönteme aykırılıktır. Önce kendi genel başkanınızın dilini düzeltin, kendi hakaretlerini geri almasını sağlayın.

Ondan sonra onu iade eden bizim arkadaşlarımıza söz söyleme hakkını belki elde edebilirsiniz. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız bütün milletimiz tarafından telin edilen bu yaklaşımı sözün sahibine iade etmekle doğru bir iş yapmışlardır. Kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum.

Günaydın: Akbaşoğlu'ndan başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. Bugüne kadar kız mıdır, kadın mıdır belli değil. Ahlaksız, edepsiz, çukur, çamur lafları gırla gitti bu memlekette. Kendinden olmayan herkesi vatan haini saydınız. Kendinden olmayan her yeri teröristlikle suçladınız, casuslukla suçladınız, araçsallaştırdığınız yargıyla her türlü zulmü yaptınız. Ben bir kere daha ifade ediyorum. Temiz bir dil ancak temiz bir dili bekleyen ve kullananların muhatap olacağı bir şeydir. Eğer sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etmeye kalkarsan misliyle bunun cevabını alacaksın.

Burada da söyleyeyim. Seviyesiz, siyasi ahlaksız, edepsiz, darbelerle vücut bulmuş bu lafların tamamını sahiplerine misliyle iade ediyorum.

Akbaşoğlu: Sayın Başkanım şunu ifade etmek isterim. Biz meşruiyetimizi milletimizden alıyoruz. Ne oradan ne buradan. 23 yıllık kesintisiz iktidarımız döneminde meşruiyetimizi egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu gerçeğinden hareketle milletimizin temiz, helal oylarıyla alıyoruz ve 23 yıldır millet iradesiyle hükümeti kuruyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi yönetiyoruz. Millet iradesine saygılı olmaya davet ediyorum. Biz hiçbir iç veya dış başka bir odaktan vesayet odağından meşruiyet almadık. O ancak darbecilerle işbirliği içerisinde olanların hezeyanları olabilir. Bizim milletimizden başka meşruumuz söz konusu değildir.

Şunu, şunu ifade ediyorum. Biz bize söylenilenlere karşılık cevap veriyoruz. O nedenle düğmeyi doğru ilikleyin, temiz bir dille meşruiyet zemini içerisinde her türlü fikre saygılı bir şekilde müzakerelerimizi, mütalaalarımızı, görüşmelerimizi yapalım. Ancak bu konuda bir büyük suçluluk psikolojisi içerisinde yargının her türlü yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlığı delilleriyle, belgeleriyle ortaya konulduğu şekliyle İmamoğlu suç örgütüyle ilgili yargılama safahatını milletin gündeminden çıkarmak için bu tür hezeyanlara ve rezaletlere sebebiyet veren yaklaşımları terk edin. Ondan sonra burada temiz bir dille herkes kendi kanaatlerini ortaya koymaya devam etsin.

Günaydın: Evet Tayfun Kahraman haksız, adaletsiz bir şekilde Silivri zindanında tutulmaya devam ediliyor. Kızı Vera babasız büyümeye eşi eşine hasret yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ifade etti ve yargılamanın tekrarı ve tahliyesine ilişkin de kararını kesin olarak verdi. Anayasa Mahkemesi kararları başlıklı 153. madde açıkça şunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Peki bu açık hükme rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti neye güveniyor da anayasayı açıkça ihlal ediyor.

Bu açık hükme rağmen nasıl ben Anayasa Mahkemesi kararlarına uymam diyebiliyor. Çünkü önünde örnek var. Akın Gürlek de İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayarak kariyerine başladı ve böylece Adalet Bakan Yardımcılığına oradan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kadar yükseldi.

O halde memlekette Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak demek ki bir kariyer sebebi. Peki bu Akın Gürlek ne yapmış? Bakın burada kamuya açık belgeler var. Bunlar Avrupa'da Ticaret Sicilinin tasnif edildiği bütün sitelerde yayımlanıyor. Bu kararlar artık internet sitelerinde dolaştığı için tekrar tekrar göstermeye gerek duymuyorum ama hepimizin bildiği kararlar. Peki ne diyor ne deniyor bu kararlarda? Akın Gürlek hem Adalet Bakan Yardımcısı olduğu dönemde hem de Cumhuriyet Başsavcısı olarak İstanbul'a atandığı dönemde Lüksemburg'da kurulu bulunan , Eti Minesa adlı bir firmada yani Türkiye Varlık Fonuna bağlı eti madenin yurt dışı temsilciliğinde yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor. Peki kendisini nasıl savunuyor Akın Gürlek? Bir gazeteciye açıklama yapmış diyor ki: "Ben Adalet Bakan Yardımcısı iken bu parayı aldım. Cumhuriyet Başsavcısı iken almadım." diyor.

Peki 140. madde Anayasanın hani uyuluyor mu emin değilim de bir göstereyim gene. Son fıkrası ne diyor? Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidir. Yani Adalet Bakan Yardımcısı olman seni hakem ve savcı sıfatından çıkartmıyor. Peki 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ne diyor?

Diyor ki hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Öylesine katı gibi kural. Eşi Reşit olmayan ve kısıtlanmış çocuklarının kazanç getirici faaliyetleri varsa bunu da Adalet Bakanlığı'na 15 gün içinde bildirecekler

Ben şimdi söylüyorum. Her konuya laf yetiştiren arkadaşlar buna ne diyorsunuz ya? Türkiye Varlık Fonuna idarede bulunan bir kurumdan maaş alan bir savcı Türkiye'de yargı dağıtıyor. Ne diyorsunuz buna? Bu yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı ve birbirini denetleyerek bağımsız bir şekilde çalışmasına bir örnek midir? Yoksa bu bir hukuki skandal mıdır? Daha dün buradan seslendik. Hakimler ve Savcılar Kurulu acaba ne yapıyor? Bu konuda da mı kulağının üstüne yatmaya devam edecek? Şimdi tabii akşam bunların haberleri yapılınca sabaha bir basın operasyonu bekliyorduk.

Gazeteci arkadaşlar gözaltına alındılar. Gözaltından serbest bırakılmalarını umuyoruz ve diliyoruz. Peki gözaltına alınmışlar şey nedir? İfade nedir? Gerekçe nedir? Yalan haberi yaymak. Bak yalan haberi yaymak deyince stok para görüntülerini yayınlayan TRT'ye 560 milyar liralık yolsuzluk var diyen TRT'ye bir bakalım. Akşamları kanalları 5'e bölüp de pencere pencere CHP'ye hakaret etmeye yeltenenlere bir bakalım.

Sadece çalışabilen dillere değil çalışamayanlara da bakalım. Ya siz sabah ATV operasyonunu nasıl yaptınız? Sağır sultan biliyor değil mi? Siz şimdi inkar edersiniz. Kamu ihalelerinden ayrılan paylarla topladınız paralarla Sabahı ve ATV'yi yandaşlaştırmadınız mı? Yani eskiden bağımsız, tarafsız haber yapan Sabah ve ATV o tarihten bu yana sizin borozanınız haline gelmedi mi? Yalan haberi yaymıyor mu? 2,5 milyar lira kamu ihalesi verdiniz Eşref Keleş'e 84 milyon TL'ye Flash TV'yi satın aldırıp da yandaşlaştırmadınız mı? Habertürk'ü ve Show TV'yi Ciner Holding'e Aralık 2024'te 575 milyon dolara satın alarak yandaşlaştırmadınız mı? Ha inkar edersiniz değil mi? Kemal Can diyor ki Ciner Holding'in sahibi: "Bana devlet büyükleri burayı almamın talimatını verdi."

" Zaten yönetim kurullarına bakarsanız devletin izini de görürsünüz." diyor. Devletle hükümeti ayıralım, hükümetin izini görürsünüz. Sonra Ekim 2025'te buna da tahammül edemeyip de el koyup da TMSF'nin varlığı yapmadınız mı?

Tele1'de Merdan Yanardağ daha ifadesini vermeden kayyum atayıp da ana haber bültenine müdahale edip de yayınını kesmediniz mi?

Türkiye'de bir avuç tarafsız ve bağımsız gazeteci yayın yapabilir halde kaldı. Onları da sabah operasyonlarıyla teslim alıyorsunuz.

Ha bir de yeni yöntem çıktı. Mevcutlu olarak ifadeye davet. Bu ne demekse? Yani 40 yıllık ceza hukukçusu diplomam kan ağlıyor.

Mevcutlu ifadeye davet etmekle polis eliyle götürmek arasında ne fark var acaba? Birisi bana ifade edebilir mi? Ya bütün bu saçmalıklar Türkiye'yi hukuk devletinden giderek uzaklaştırıyor.

Bu mesele eninde sonunda sahiplerine döner. Bir an evvel yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayın ya değilse bu tarafsız ve bağımsız olmayan yargıdan bir gün siz de şikayet edeceksiniz.

Akbaşoğlu: Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu hafta 3 Kasım münasebetiyle iktidarda oluşumuzun 23. yılını kutladık. 24. yılından gün almaya başladık. 23 yıllık iktidarımız döneminde gerçekten tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış Türkiye hedefleri noktasında çok büyük ama çok büyük başarılar elde ettik. Bilhassa Milli Savunma Sanayinde ortaya koyduğumuz neticeler gerçekten göz kamaştırıcı, bütün milletimizin gurur şahikası. İşte Hürjetler, Atak helikopterleri, İHA, SİHA, TİHA, Akıncı insansız hava araçlarının ilk dünyadaki örneği olan uçak gemisi, Altay tankı her noktayı nazardan %80'lerin üzerine çıkmış bir millilik ve yerlilik oranı.

İşte biz bu bu başarıyı en büyük cari açığımıza sebebiyet veren enerji noktasında da elhamdülillah kolları sıvayarak dünyanın en iyi sismik ve sondaj gemilerine sahip bir ülkesi haline gelerek muazzam bir adım attık.

Bu adımların devamını inşallah getireceğiz ve ülkemizin bu konu bu konudaki başarılarını da milletimizle paylaşacağız. Ben bu konuda yapılanlarla ilgili Yüce Meclisi ve kamuoyunu kısaca bilgilendirmek istiyorum.

Biz 23 yıl önce bu yola çıkarken güçlü ve büyük Türkiye hedefini bir hayal olarak değil bir vizyon olarak ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada bu vizyonun her adımı, her yatırımı, her keşfi artık gerçeklerin sahasında hayat buluyor.

Enerjide bağımsızlık, savunmada yerlilik ve üretimde millilik bunların her biri Türkiye yüzyılının omurgasını oluşturuyor. Bugün artık enerji de dışa bağımlı bir Türkiye değil kaynaklarını bulan, işleyen, üreten teknolojisini geliştiren ve dünya ile rekabet etme noktasında bir Türkiye var. Son günlerde bazı çevreler Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleriyle ilgili asılsız iddialar ortaya atıyorlar. Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışı yapıldı vesaire gibi.

Şunu buradan ifade etmek isterim ve meclis kayıtlarına geçirmek isterim ki bu külliyen iftiradır ve yalandır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu sahalar devletimiz eliyle ve milletimizin menfaati için devlet tarafından işletilecektir.

Beylikova dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervine sahip bir alandır. Bu sahada toryumda bulunmaktadır. Toryum'un bulunduğu yerlerde kanun gereğince mutlaka devlet eliyle de işletilecek. Bu noktada biz adımlarımızı daha önceden attık. 2020 yılında burada bir pilot tesis açtık. Onlar bu konuda çalışmalarını yaptılar.

Şimdi ikinci aşamadayız. Eskişehir'de inşallah 2026'da temelini atacağımız ve hayata geçireceğimiz endüstriyel tesisle yüksek teknoloji metallerinde daha katma değerli üretici haline getirecek ve bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Yani artık sadece enerjiye değil geleceğin teknolojilerine de yön veren bir ülke olacağız. Nitekim Bandırma'da açtığımız bor karbür fabrikamız bunun en önemli delillerinden bir tanesidir. Bugün terörden temizlediğimiz Gabar Dağında dışarıya verdiğimiz 2 milyar dolar karşılığındaki gravitesi yüksek petrolü orada çalışan 3.500 Şırnaklı gencimizle Türkiye ekonomisine katma değer olarak üretiyoruz. Bu sadece bir üretim değil aynı zamanda bir istihdam ve bir birlik, beraberlik ve bütünlükle kalkınma hikayesi ve hamlesi. Yeni sondajlarla bu üretimleri daha da artıracağız. Karadeniz'den Hakkari'ye, Şırnak'tan Van'a, Trakya'dan doğuya, batıya, güneye, kuzeye 60 bütün altıyla üstüyle Gök vatanda Kara toprakları Mükrem tamamlayın. Mavi mavi vatanımızda her noktada bu millete ait olan bütün değerleri, bütün madenleri, bütün hak ve menfaatleri bu milletin bütününe dönük olarak hep beraber katma değerli hale getireceğiz.

Vatandaşlarımızın bütün toplum kesimlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Güçlü, zengin vatandaş, güçlü, zengin Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka hayalleri gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konuda Diyarbakır'da dört sahada 24 sondaj kaya petrolü çalışmalarını da ayrıca başlattık. Aynı yöntemi Trakya'da gaz üretiminde de uygulamayı düşünüyoruz. Aranmadık yer bırakmayacağız derken kastettiğimiz budur.

Bugün sadece kendi kara topraklarımızda değil Afrika'dan Asya'ya geniş bir alan...

Bugün sadece kendi deniz sahalarımızda ve kara topraklarımızda değil Afrika'dan Asya'ya geniş bir alanda enerji diplomasimizi bir hakkın sürdürüyoruz. Somali'de üç kara sahasında sondaj hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Deniz sahalarında da veri analizleri yapılıyor. Libya'da yeni ortaklıklar oluşturuyoruz. Azerbaycan'da Şafak Asiman sahasında %30'luk payla yeni üretimlere başladık. Kazakistan'da, Pakistan'da, Kuzey Irak'ta aktif çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde Türkiye artık sadece bir yatırımcı değil ortakı akıl kuran kazan kazan formülüyle çok önemli bir aktör konumundadır. Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten 4.800 MW gücüyle Evet, son kez uzatıyorum. 4.800 MW kurulu gücüyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörü 1.200 MW gücüyle 2026'da devreye alınmasıyla inşallah çok daha büyük bir aşama kaydedeceğiz. Bu Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük yatırımlarından biridir. Hedefimiz 2050 yılına kadar 20.000 MW nükleer enerji kapasitesine ulaşmaktır. Bu sayede Türkiye sadece enerji tüketen değil enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Bugün NATO ülkelerine nasıl milli savunma sanayinde muazzam siparişler alıyorsak Allah'ın izniyle enerjide de ihracatçı konumuna geleceğiz. Bu konuda hiçbir şekilde durmadan, duraksamadan ilk günkü heyecanla ve aşkla sadece bugünleri değil 2053'ü, 2071'i planlayarak Türkiye yüzyılını inşa etmeye hep beraber