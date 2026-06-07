'Karımla aranda ne var' sorusu silahlı kavgaya dönüştü! Kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de, 37 yaşındaki Hakan K., 36 yaşındaki eşi Kübra Ceren K.’nin iş yerinde çalışan 36 yaşındaki İskender T.’yi konuşmak için yanına çağırdı. Daha sonra Hakan K. "Karımla aranda ne var" diyerek tartıştığı İskender T.’yi önce silahın kabzasıyla yaraladı, ardından da ayağına ateş etti. Yaralı kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

Kaçan şüpheli ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Çanakkale’de yaklaşık 50 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve 11 suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan K. ise tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.56 sularında meydana gelen olay, Huzur Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre eşi Kübra Ceren K.’ye ait Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki börek ve baklava dükkânında çalışan İskender T., Hakan K. tarafından telefonla arandı. Daha sonra Hakan K., İskender T.’ye nerede olduğunu sordu ve ikili Huzur Mahallesi’nde buluştu.

'ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOK'

Yapılan buluşmada Hakan K., İskender T.’ye "Karımla aranda ne var" diye sordu. İskender T. ise "Kübra Hanım benim patronum, aramızda hiçbir şey yok" diye cevap verdi. Bu konuşmanın üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada Hakan K., silahın kabzasıyla İskender T.’nin başına vurdu; daha sonra silahla ateş edip İskender T.’yi ayağından yaraladı.

HASTANEYE KENDİ İMKÂNLARIYLA GİTMİŞ

Yaşanan olayın ardından Hakan K. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İskender T. ise kendi aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Daha sonra İskender T. 37 yaşındaki arkadaşı Kadir T.’yi arayarak yardım istedi ve Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca Kadir T.’nin poliste daha önceden 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta boş kovan ve kan izi buldu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kaçtığı aracın otomobil plakası bulundu. Şüpheliyi arayan ekipler, Hakan K.‘nin Çanakkale Bayramiç'e gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aracıyla kaçtığı sırada Hakan K. Bayramiç’te yaklaşık 50 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 mermi ele geçirildi. Hakan K.’nin olayda kullandığı tabancayı kovalama sırasında attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan K.’nin poliste, 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda yaralanan İskender T.'nin polise verdiği ifadede şunlar yer aldı:

"11.26 sıralarında Seyrantepe’de olduğum sırada Hakan K. beni aradı. 'Buluşalım gelince görüşeceğiz' dedi. Hakan K. mahalleye geldi elinde bulunan tabancayı bana doğrulttu 2 defa ateş etti. Daha sonradan bana plakasını hatırlamadığım araca binmemi söyledi; ben reddettim. Akabinde bana 'Eşimle aranda ne var' diye sordu. Kendisine, eşi Kübra Ceren K.’nin yaklaşık 10 yıldır yanında çalıştığımı, kendisini patronum olarak gördüğümü ve aramızda herhangi bir ilişki olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hakan K. sinirlendi ve elindeki silahın kabzasıyla 2-3 defa başıma vurdu. Daha sonra sağ ayağıma 1 el ateş etti. Mermi bilekten girdi, topuktan çıktı. Sonra Hakan K., 'Beni de kendini de yaktın, mutlu musun' diyerek aracına binip kaçtı."

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın yaşandığı dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hakan K. ile İskender T.’nin sokakta bir süre konuştukları, daha sonra da tartışmaya başladıkları görülüyor. Ayrıca Hakan K.’nin İskender T.’ye saldırdıktan sonra kaçtığı ve yaralanan İskender T.’nin de kendi aracına yöneldiği anlar yer alıyor. Güvenlik kamerasında tarafların olay öncesinde buluştukları ve olayın ardından bölgeden ayrıldıklarına dair görüntülerde bulunuyor. (DHA)