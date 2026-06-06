Kavga ayırma girişimi ölümle sonuçlandı! Saldırganın yaptığı hareket herkesi şoke etti

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Serra da Ibiapaba bölgesinde yer alan Tianguá kentinde düzenlenen bir doğum günü etkinliği, gece ilerleyen saatlerde gerginliğe sahne oldu. Kutlamada bulunan iki grup arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O esnada ortamı yatıştırmak ve tarafları ayırmak isteyen 17 yaşındaki bir genç, müdahalede bulunmak için araya girdi. Ancak bu girişim, beklenmedik şekilde trajik bir sonla noktalandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Görgü tanıklarının aktardığı ve çevredeki kameralarca kaydedilen görüntülere göre, saldırgan olduğu belirtilen 25 yaşındaki kişi, gençle karşı karşıya geldikten sonra onu hedef aldı. Kaçmaya çalışan genç, sırt bölgesine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmayı başaran genç, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUTLAMA HAREKETLERİ YAPTI

Olay sonrası yaşananlar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin, olay yerinde bir süre kalarak elindeki bıçakla dikkat çeken davranışlar sergilediği, zafer kazanmış gibi kutlama hareketleri yaptığı ardından ise bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine harekete geçen Brezilya Askeri Polisi, şüphelinin izini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 25 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Sivil polis ekiplerine teslim edilen şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla işlem başlatıldığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.