Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan yüreklere su serpen açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 13.12’de meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 12,46 kilometre derinliğinde yaşandı.

4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

NACİ GÖRÜR: ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Armutlu-Pazarcık-Kahramanmaraş’ta 4,4, sığ bir deprem oldu. Deprem Pazarcık segmanı üzerinde. Muhtemelen artçı nitelikte. Endişe edilecek bir şey yok. Enerjisi büyük ölçüde boşalmış bölge. Geçmiş olsun"

BEKTAŞ: ALARM VERİCİ BİR DURUM OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

Prof. Dr. Osman Bektaş da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2023 deprem dizisinin etkilerinin hâlâ sürdüğünü ve Doğu Anadolu Fayı'nın bu kesiminde gerilim uyumunun devam ettiğini gösteriyor. Tek başına olağan dışı veya alarm verici bir durum olarak değerlendirilemez."