İzmir'de TOMA'nın üzerine çıkmıştı: Deniz Yolçu tutuklandı

CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştireceğini duyurduğu ancak Valilik tarafından son dakikada yasaklanan miting alanına girmek isteyen kalabalığa polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesiyle başlayan olaylarda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Müdahale sırasında toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) üzerine tırmanan ve ardından gözaltına alınan Deniz Yolçu, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ MUAYENEDE BURNUNUN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Valilik yasağı kararına tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında yaşanan arbede sırasında emniyete ait TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu, tazyikli suyun hedefi olmuş ve ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemi esnasında yaşanan fiziki müdahale sonrası sağlık kontrolüne götürülen Yolçu'nun, yapılan adli muayene raporlarında burnunun kırıldığı ve kafa travması riski taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık durumundaki bu risk faktörlerine rağmen emniyetteki "mevcutlu" gözaltı süreci devam ettirilen Yolçu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İKİ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Deniz Yolçu, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Miting alanındaki olaylar sırasında Deniz Yolçu ile birlikte gözaltına alınan diğer 2 kişi hakkında da adli kararlar netleşti.

Gözaltındaki isimlerden Avukat Kıvılcım Çolak, emniyet ve savcılık aşamalarının ardından serbest bırakılırken, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen diğer eylemci ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hukukçular ve insan hakları savunucuları, yaşanan gözaltı süreci ve kırık vakasıyla sonuçlanan müdahale biçimine ilişkin incelemelerin takipçisi olacaklarını duyurdu.