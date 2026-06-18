İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nden 'Soma' kararı: İstinaf yolu açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen faciada 301 işçinin hayatını kaybederken, 162 işçinin ise hayati tehlike varan boyutta yaralandı. Faciaya ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davada, mağdur yakınlarının istinaf başvuruları “suçtan doğrudan zarar görmedikleri” gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, faciada yakınlarını kaybedenlerin istinaf başvurularının reddine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi kararını kaldırdı. Mağdurların ailelerinin avukatları tarafından yapılan itiraz neticesinde söz konusu dosyayı inceleyen 11. Ceza Dairesi, kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede denetim görevlerinin yerine getirilmemesi ve görev ihmali iddialarının yer aldığını belirtti.

Kararda, kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerini yerine getirmemeleri sebebiyle kişilerin mağduriyetine sebebiyet verdiklerinin ileri sürüldüğü belirtilerek, yaşanan elim olayda yakınlarını kaybedenlerin sanıklara isnat edilen suçlardan doğrudan zarar gördükleri ve bu gerekçe ile davaya katılma ile verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurma haklarının bulunduğu ifade edildi.

11. Ceza Dairesi ayrıyetten bazı mağdur yakınlarının bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin daha önce yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlattı.

İtirazları kabul eden mahkeme, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi’nin 6 Mart 2026 tarihli istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararını kaldırarak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere aynı daireye gönderilmesine karar verdi.

10 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Soma faciasına ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen dava kapsamında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi 29 Nisan 2025’te 10 sanığın beraatine, 18 sanığın ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezalarına hükmetmiş, bazı sanıklar hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi daha sonra bazı sanıklar hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, diğer sanıklar yönünden ise yerel mahkeme kararlarının onanmasına hükmetmişti. Aynı daire, mağdur yakınlarının istinaf başvurularını da reddetmişti.

Son kararla, mağdur ailelerin istinaf taleplerinin esas yönünden yeniden incelenmesinin yolu da açılmış oldu. (ANKA)