İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı, tam 6 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava durumu uyarısı yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. AKOM, İstanbul'un 6 günlük yağışlı ve serin hava sistemine gireceğini duyurdu.

HAFTA SONU PLANLARINA YAĞMUR ENGELİ

Bugün 22°C’ye kadar yükselen hava sıcaklıkları, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçecek. Tahminlere göre, Cumartesi akşamı başlayacak olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 20°C’nin altına gerileyecek.

6 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul önümüzdeki haftanın neredeyse tamamını yağışlı geçirecek.

16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu başlayan gün, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. (En yüksek: 25°C)

17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. (En yüksek: 19°C)

18 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağışlar aralıklarla sürecek. (En yüksek: 18°C)

19 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu ve yerel yağış geçişleri bekleniyor. (En yüksek: 22°C)

20-21 Mayıs: Hafta ortasında da sağanak yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM "DİKKAT" DEDİ

AKOM, özellikle Cumartesi akşamından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve aralıklarla kuvvetli sağanak geçişlerinin görülebileceği konusunda İstanbulluları uyardı.