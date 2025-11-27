İmralı ziyareti Cumhur'un ayarlarını bozdu

Süreç kapsamında TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda belirlenen heyet, 24 Kasım’da İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. AKP adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti adına Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP adına Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yer aldığı heyete, komisyonda bulunan CHP ve Yeni Yol grubu temsilcileri katılmazken, Demokrat Parti ise komisyondan çekilme kararı aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre toplam 2 saat 50 dakika süren bu kritik temas, hem ses kaydı alınarak hem de komisyon üyelerinin kişisel notlarıyla tutanak altına alındı. Ziyaretin ardından TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin "toplumsal bütünleşme ve kardeşliğin pekiştirilmesi açısından" olumlu sonuçlar ürettiği ifade edilse de, siyasi kulislerdeki yansımalar ve ittifak içindeki hava oldukça farklı bir tabloyu ortaya koydu.

AKP KANADINDA İLETİŞİM KRİZİ VE YAYMAN BİLMECESİ

Ziyaretin en dikkat çeken ve tartışma yaratan boyutu, AKP temsilcisi Hüseyin Yayman ekseninde yaşanan iletişim krizi oldu. MHP’li Feti Yıldız’ın ziyaret öncesinde sosyal medyadan paylaştığı "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" şeklindeki mesajı, heyetin adaya gittiği bilgisini kulislere taşıdı. Bu sırada bir televizyon kanalına demeç veren Hüseyin Yayman, ziyaretin henüz gerçekleşmediğini ve ilerleyen günlerde olabileceğini ifade etti. Ancak bu açıklamadan sadece saatler sonra Meclis Başkanlığı, heyetin İmralı’da olduğunu resmen duyurdu.

Yayman’ın da adada olduğunun teyit edilmesiyle ortaya çıkan bu çelişki, AKP kulislerinde rahatsızlık yarattı. İddialara göre Yayman, adaya gitmek konusunda isteksiz davranmış ancak parti yönetiminin gitmesi gerektiği yönündeki talimatıyla heyete katılmıştı. Yayman’ın ziyaret sonrasında parti komisyon üyeleriyle özel bir bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenilirken, bu süreçteki tutumu siyasi sıkışmışlığın bir yansıması olarak değerlendirildi.

İTTİFAK İÇİNDE 'TEMKİN' VE 'SERTLİK' İKİLEMİ

Gerçekleşen ziyaret, AKP ile MHP arasındaki strateji farkını ve görüş ayrılıklarını daha görünür kıldı. AKP kanadında, özellikle son seçimlerdeki oy kayıpları nedeniyle büyük bir endişe hakimken, parti içinde sürecin oy kaybettirebileceği endişesiyle temkinli ve kontrollü ilerleme görüşü ağır basıyor. Bazı parti kurmayları ise büyük adımlar için henüz erken olduğunu savunuyor.

Öte yandan MHP kanadı, sürece dair daha sert ve kırmızı çizgileri olan bir tutum sergiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ziyaretin ardından kurmaylarına gizliliğin korunması ve sürecin sulandırılmaması yönünde talimat verdiği öne sürülüyor. Ankara kulislerinde ise mevcut durum, her iki partinin de birbirine mecbur olduğu, ayrı ayrı seçim kazanma şanslarının olmadığı ve bu sürecin zorunlu ittifakın dayattığı zor bir denge arayışı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

TUTANAKLAR 10 YIL BOYUNCA GİZLİ KALACAK

Görüşmenin içeriğine dair tutanakların akıbeti ise bir başka tartışma ve ayrışma konusu oldu. İmralı ziyaretine ilişkin kayıtların 10 yıl boyunca "devlet sırrı" kapsamında saklanacağı belirtilirken, bu gizlilik kararı partileri karşı karşıya getirdi. MHP kanadı gizliliğin kesin bir şekilde korunmasından yana tavır alırken, DEM Parti komisyonun ilk toplantısında tutanakların kamuoyuna açıklanmasını talep etmeye hazırlanıyor. AKP ise parti içinde farklı görüşler bulunmakla birlikte gizlilik konusunda çekimser bir duruş sergiliyor.

Öte yandan, Meclis’teki komisyonun dün toplanarak heyetin notlarını dinlemesi planlanıyordu ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin programlarındaki yoğunluk ve çakışmalar nedeniyle bu kritik toplantı ileri bir tarihe ertelendi.