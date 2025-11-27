Son dakika | İmralı ziyareti sonrası ilk Komisyon toplantısının tarihi belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM'de kuruluan süreç Komisyonu, geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmişti. Ziyaretin ardından ilk toplatının 4 Aralık Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan ve PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden yeni süreçte, farklı kesimlerden görüş almak için TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu.

Sadece DEM Parti'nin yaptığı İmralı görüşmelerine, Komisyon üyelerinin de yapması teklif edilmiş, yapılan görüşme ve tartışmaların ardından AKP, MHP ve DEM Parti'den 3 üyenin İmralı'ya gitmesine karar verildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı heyete, CHP üye vermeyeceğini bildirdi.

ZİYARETİN ARDINDAN İLK TOPLANTI ERTELENDİ

Sır gibi saklanan heyetin yaptığı ziyaretin ardından ilk toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti. Toplantının ertelenmesi, bazı kriz iddialarını da gündeme getirdi.

TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Komisyon'un toplanacağı tarih belli oldu.

Komisyon'un İmralı ziyareti sonrası ilk toplantısını 4 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapacak.

