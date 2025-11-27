Uçakta kaçamak yanıt vermişti: Erdoğan'ın İmralı planını Abdulkadir Selvi açıkladı

Meclis'te süreç kapsamında kurulan 'Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu' terör PKK Lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitme kararı aldı. Söz konusu karardan önce en çok merak edilen konu CHP'nin de İmralı'ya gidecek olan heyete üye verip vermeyeceği olmuştu. CHP heyete üye vermeyeceğini açıkladı, heyet CHP'siz bir şekilde İmralı'ya gitti ve terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye dair net bir açıklama yapılmadı. Gözler Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu tarafından bir sonraki toplantıda bu tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağına çevrildi.

ERDOĞAN CHP SORUSUNA KAÇAMAK YANIT VERMİŞTİ

Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesine katılan Erdoğan yurda dönerken uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a merak edilen soru da yöneltildi. Sürecin başından bu yana 'tam olarak sahiplenmedi' eleştirilerinin odağında olan, İmralı ziyareti konusunda daha önce yaptığı açıklamada topu komisyona atan Erdoğan, CHP'nin tavrı hakkında yorum yapmadı.

NEDENİNİ SELVİ DUYURDU

CHP'nin aldığı kararın ardından Erdoğan'ın sert şekilde bu kararı eleştireceği bekleniyordu ancak bu olmadı. Uçaktakilerden Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın bu tavrının nedenini duyurdu. Selvi de Erdoğan'ın bu konu hakkında bir yorumda bulunmasını beklediğini ve yorum yapılmamasının kendisinin de dikkatini çektiğini söyledi.

"Ama manşet çıkarma merakıyla gazetecilerin beklediği CHP’ye yönelik bir değerlendirme yapmadı, en ufak bir eleştiride bulunmadı. Erdoğan’ın bu tavrı dikkatimi çekti. Beni şaşırtan nokta burasıydı"

Selvi'ye uçaktaki diğer isimler ile yaptığı sohbetlerin ardından Erdoğan'ın bu tavrının aslında bir strateji olduğunu anladığını yazdı. Erdoğan komisyon çalışmaları tamamlanana kadar CHP'nin devam etmesini önemsediğin, yasal düzenlemelerde CHP'nin de desteğini beklediği, bundan dolayı CHP'yi eleştirmediğini yazdı:

"Ancak daha sonra uçak içinde yaptığım diğer sohbetlerde bunun bir strateji olduğunu anladım. Komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar CHP’nin devam etmesi önemseniyor. Sürece ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerde CHP’nin desteği bekleniyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi pozisyonlarını tarif etmekle yetindi ama CHP’yi eleştirmedi"

MKYK'DA İMRALI KONUSUNU HİÇ AÇMAMIŞ

Selvi'nin aktardıklarına göre Erdoğan bu tavrını partisinin MKYK toplantısında da sürdürdü ve burada da CHP konusuna hiç girmedi, İmralı konusunu burada hiç açmadı: