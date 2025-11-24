Son dakika | Erdoğan'dan CHP'nin İmralı kararı sorusuna kaçamak yanıt

Meclis'te süreç kapsamında kurulan 'Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu' terör PKK Lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitme kararı aldı. Söz konusu karardan önce en çok merak edilen konu CHP'nin de İmralı'ya gidecek olan heyete üye verip vermeyeceği olmuştu.

CHP'nin üye vermeme açıklamasını yapmasının ardından ülkenin ana gündem maddesi haline gelen konu hakkında DEM Parti'den CHP'nin aldığı karara yönelik eleştiriler görüldü.

CHP'nin kararının ardından Meclis'te grubu bulunan ve ilk etapta üye vereceklerini açıklayan Yeni Yol grubu da üye vermeyeceklerini açıkladı.

Demokrat Parti ise İmralı kararına tepki gösterip komisyondan çekileceğini açıkladı. Gelişmeler hala güncelliğini korumaya devam ederken gözler Erdoğan'ın CHP kararına yönelik yorumlarına çevrildi.

Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesine katılan Erdoğan yurda dönerken uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a merak edilen soru da yöneltildi. Sürecin başından bu yana 'tam olarak sahiplenmedi' eleştirilerinin odağında olan, İmralı ziyareti konusunda daha önce yaptığı açıklamada topu komisyona atan Erdoğan, CHP'nin tavrı hakkında yorum yapmadı.

Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını hep birlikte takip ettik. CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?