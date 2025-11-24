Son dakika | Erdoğan'dan CHP'nin İmralı kararı sorusuna kaçamak yanıt
Meclis'te süreç kapsamında kurulan 'Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu' terör PKK Lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitme kararı aldı. Söz konusu karardan önce en çok merak edilen konu CHP'nin de İmralı'ya gidecek olan heyete üye verip vermeyeceği olmuştu.
CHP'nin üye vermeme açıklamasını yapmasının ardından ülkenin ana gündem maddesi haline gelen konu hakkında DEM Parti'den CHP'nin aldığı karara yönelik eleştiriler görüldü.
CHP'nin kararının ardından Meclis'te grubu bulunan ve ilk etapta üye vereceklerini açıklayan Yeni Yol grubu da üye vermeyeceklerini açıkladı.
Demokrat Parti ise İmralı kararına tepki gösterip komisyondan çekileceğini açıkladı. Gelişmeler hala güncelliğini korumaya devam ederken gözler Erdoğan'ın CHP kararına yönelik yorumlarına çevrildi.
Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesine katılan Erdoğan yurda dönerken uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a merak edilen soru da yöneltildi. Sürecin başından bu yana 'tam olarak sahiplenmedi' eleştirilerinin odağında olan, İmralı ziyareti konusunda daha önce yaptığı açıklamada topu komisyona atan Erdoğan, CHP'nin tavrı hakkında yorum yapmadı.
Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını hep birlikte takip ettik. CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?
Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz.