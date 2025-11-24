İmralı kararı Erdoğan'ın uçağında nasıl karşılandı

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım’da yaptığı toplantıda İmralı Adası'na gidilmesine karar verdi. Ziyaretin amacı, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirmek.

Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP’in oylarıyla alındı

İktidar medyasından Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, İmralı Adası'na gidiş kararı çıktığında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Güney Afrika seyahatine eşlik ettiğini yazdı.

Selvi, kararın uçakta nasıl yankılandığını şöyle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Güney Afrika’ya doğru uçarken kafamızda Meclis Komisyonu’nun alacağı İmralı kararı vardı. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi. Cumhurbaşkanı uçağın ön bölümündeydi. O yüzden oradaki havayı bilemiyorum ama gazetecilerin olduğu bölümde şaşkınlıkla karşılandı."

İmralı Adası'na gidişin terörün bitmesi için bir adım olduğunu iddia eden Selvi, iddiasını daha da ileriye taşıyarak bu karar karşı çıkanları da terörün bitmemesini istediğini söyledi. Selvi şunları sarf etti:

Süreç komisyonundan ayrılan ilk parti belli oldu

"İmralı kararı bir turnusol kâğıdı oldu. Kimin PKK’nın tasfiyesini ve terörün bitmesini istediğini, kimin istemediğini ortaya koydu. Kürt sorununun neden bu hale geldiğini, 40 yıllık PKK sorununun neden çözülmediğini bu oylama ortaya koydu. Kürt sorununun sebebi olan CHP bu kez de terör sorununun çözülmesinin önünde engel oldu. Yani CHP tarihi görevini yerine getirdi! Peki Yeni Yol Partisi’ne ve HÜDA PAR’a ne demeli? Yayınlara çıktıkları zaman Kürt sorununu, PKK terörünün bitirilmesini ağızlarından düşürmüyorlardı? Eğer bu sorunlar şimdiye kadar çözülemediyse bu kaypak ve samimiyetsiz tutumdan dolayı çözülemedi. Laf çok ama sıra çözüme gelince sağlam bir irade yok."

Selvi, süreci de 90 dakikalık iki takımın rekabet ettiği bir maça benzetti.

Selvi, süreci bir 'rekabet' üzerinden şu sözlerle anlattı: