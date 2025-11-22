Son Dakika | Yeni Yol'dan Öcalan kararı! Gelecek DEVA ve Saadet Partisi İmralı Adası'na gitmeyecek

İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidilme kararı alındı. Bu karar, süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu tarafından verildi.

Dünkü karar AKP, MHP, DEM Parti ,TİP ve EMEP'in oyları ile çıktı. Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu komisyondaki karar oylamasında çekimser yönde oy kullanmıştı.

Öcalan kararında AKP'den bir fire!

YENİ YOL DA GİTMEYECEK

Yeni Yol Grubu, İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeyeceklerini bugün (22 Kasım) duyurdu.

CHP de İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeme kararı almıştı. CHP, ayrıca komisyon toplantısının gizli yapılmasına tepki göstermişti. Gizlilik kararı nedeniyle komisyondaki tutanaklar 10 yıl boyunca halk ile paylaşılmayacak. CHP, gizlilik kararı nedeniyle komisyonun dünkü toplantısından ayrılmıştı.