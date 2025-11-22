Öcalan kararında AKP'den bir fire!

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidiş için karar çıktı. İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda adaya gidiş için AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP evet oyu verdi. Yeni Yol Grubu 3 oyla çekimser kaldı. CHP, oylamanın gizli olması nedeniyle toplantıyı terk etti ve heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. DSP, Hüdapar ve Demokrat Parti oylamada hayır oyu verdi.

İmralı Adası'na gidilmesine karşı çıkan Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Berkin toplantıya katılmadı. Çekimser oy kullanan Yeni Yol Grubu'ndan Mehmet Emin Ekmen'in de oylamada yer almadığı öğrenildi.

KÜRŞAD ZORLU FİRESİ! "ÖZELLİKLE KATILMADI"

İmralı Adası'na gidiş için 'Evet' diyen AKP'den bir fire olduğu öğrenildi.

Kazakistan'ın Türkistan ve Çimkent şehirlerini ziyaret eden Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyesi AKP'li Kürşad Zorlu, oylamada yer almadı.

Kürşad Zorlu trolbaşının bile diline düştü

İktidar medyasında Kürşad Zorlu'nun bilerek katılmadığı söylendi. TGRT Haber'de Cem Küçük'ün Zorlu'nun durumuna dikkat çekmesinin arından Fuat Uğur, "İYİ Parti'den geldi biliyorsun, özellikle katılmamıştır" dedi.