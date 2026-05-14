Hortum köyü savaş alanına çevirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca köyünde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATILAR UÇTU, ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Köyde yapılan ilk incelemede bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (AA)