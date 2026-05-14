İzmir'i önce dolu şimdi de hortum vurdu!
İzmir’de kısa süreli dolu yağışının ardından hortum meydana geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde de benzer hava olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'in Menemen ilçesinde kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Dolu yağışının ardından ise karada hortum meydana geldi. O görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarının daha sık ve etkili yaşanmasına neden olduğunu belirtti.
"ANİ VE GÜÇLÜ KONVEKTİF FIRTINA SİSTEMLERİNİ TETİKLEYEBİLİR"
Son günlerde Ege Denizi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıktığını söyleyen Tağıl, şu ifadeleri kullandı:
Bu koşullar altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, bugün İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna neden oldu. Sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkını artırarak yer yer dolu yağışlarını da beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde de atmosferde biriken enerji, batı ve kuzeybatıdan gelen serin hava kütleleriyle karşılaştığında ani ve güçlü konvektif fırtına sistemlerini tetikleyebilir. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi