Hakkari-Çukurca yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Hakkari'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, Hakkari-Çukurca kara yolunun eski çöplük mevkisinde Şervan Özdemir idaresindeki otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içine girdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI
Ekiplerce araçtan çıkarılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
