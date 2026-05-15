TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Trafik kilitlendi
Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında çekici, akaryakıt tankeri ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.
Elde edilen bilgilere göre, Esenyurt TEM Otoyolu'nda saat 13.00 sıralarında 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu.
YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Otoyolda ilerleyen çekiciye aynı istikamette seyir halinde olan TIR çarptı. Kazaya karışan akaryakıt tankerinde hasar meydana geldi.
Yaralanan akaryakıt tankeri şoförü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)
