Şamil Tayyar da Rasim Ozan'dan kazık yemiş: Eski defterler bir bir ortaya saçıldı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iktidar kanadından sesler yükselmeye devam ediyor. AKP'ye yakın kalemler Ahmet Hakan ve Cem Küçük'ün ardından AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da katıldığı yayında Kütahyalı ile geçmişe dayanan ilişkisini ve aralarındaki güven kırılmasını anlattı.

İktidar kanadına yakın isimlerin peş peşe gelen açıklamaları, Kütahyalı’nın medya ve siyaset dünyasındaki bilinmeyen yüzünü ortaya çıkardı

ŞAMİL TAYYAR DA RASİM OZAN'DAN KAZIK YEMİŞ

TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan Şamil Tayyar, Kütahyalı ile tanışıklığının 2007-2008 yıllarına, Taraf Gazetesi dönemine dayandığını belirtti. Kütahyalı’nın gazeteci olmadığını doğrudan yazarlığa başladığını hatırlatan Tayyar, aralarındaki ilişkinin 2010 yılında bozulduğunu itiraf etti.

Tayyar, "2010 yılında bana bir kazık attı. Onu düzelteceğini söyledi ama yapmadı. O günden sonra ilişkimiz mesafeli yürüdü" diyerek Kütahyalı ile olan kişisel sorunlarının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tayyar, Kütahyalı’nın kamuoyunda yarattığı "derin devlet temsilcisi" imajını ve tutarsız söylemlerini de sert bir dille eleştirdi. Kütahyalı’nın özellikle çözüm süreci ve Abdullah Öcalan’a dair "Gölbaşı’nda evi hazır, mobilya rengini bile biliyorum" şeklindeki abartılı açıklamalarının rahatsız edici olduğunu vurgulayan Tayyar, şunları söyledi:

"Bir kontrolsüzlük hali vardı. Sanki istihbarata çok yakın, devlet adına söz söylüyormuş gibi bir yaklaşımı vardı. Ankara operasyonlarıyla ilgili asılsız yorumları nedeniyle daha önce de gözaltına alınmıştı."

Tayyar, tüm bu eleştirilerine rağmen Kütahyalı’nın kelepçeli gözaltı görüntülerinden rahatsızlık duyduğunu da sözlerine eklerken "Lekelenmeme hakkını" hatırlattı.

ESKİ DEFTERLER BİR BİR ORTAYA SAÇILDI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasının ardından AKP'li kalemlerden ilk tepki Ahmet Hakan'dan gelmişti. Üst üste iki yazısında da Rasim Ozan'ı hedef alan Hakan sırasıyla şunları söyledi:

"Söyleyeceğim tek bir şey var: 'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak… 'Ben devlete yakınım' edası takınarak… 'Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım' havası basarak… Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.”

"Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış. Bu adam bu zamana kadar hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak"

Şamil Tayyar gibi Rasim Ozan'dan olumsuz etkilenen Cem Küçük ise sürekli para konularını gündeme getirdiğini, geçmişte bir iş insanından kendi ismini kullanarak para talep ettiğini öne sürdü.

"Gitmiş bir iş adamından para istemiş, benim de adımı vermiş. ‘Cem’e senin hakkında yazdırırım’ gibi ifadeler kullanmış. Ben de onun yüzünden sıkıntı çektim."

Soruşturmanın sonucuna göre Kütahyalı’ya destek verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cem Küçük şöyle devam etti: