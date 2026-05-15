Zonguldak'ta dehşet veren kaza: Takla atan araç 5 çocuğa birden çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe kavşağında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Araç 5 çocuğun oturduğu bir banka isabet etti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA PARKE HALİNDEKİ ARACA VE ÇOCUKLARA ÇARPTI

Takla atan otomobil, bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan başka bir araca ve istasyondaki bankta oturan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, bankta oturan çocuklar da yere savruldu.

5 ÇOCUK VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü H.Y. ile birlikte beş çocuk olmak üzere toplam altı kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)