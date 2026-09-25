Hakan Fidan ile Abbas Arakçi Türkevi'nde buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York’ta bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasındaki görüşme, New York’ta bulunan Türkevi’nde yapıldı. Fidan’ın İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN ADRESİ TÜRKEVİ

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarının New York’taki Türkevi’nde bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın paylaşımında, “Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York’ta Türkevi’nde görüştü” ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Fidan ile Arakçi’nin görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin New York’ta ve Türkevi’nde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmenin gerçekleştiği duyurulurken, açıklamada bunun dışında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. (ANKA)