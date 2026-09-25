Ankara-Brüksel hattında kritik temas: Fidan ve Kallas New York'ta görüştü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Türkevi'nde görüştü. Fidan ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile ayrı ayrı bir araya geldi.

FIDAN, AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS İLE TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Türkevi'nde görüştü.

FIDAN, BOSNA HERSEK VE BRUNEI DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Fidan ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile ayrı ayrı bir araya geldi.

AA