Fatih Erbakan: 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutar Trump

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında iktidarın dış politika, ekonomi ve adalet karnesini sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini, "ABD her istediğini aldı, biz hiçbir şey alamadık" sözleriyle eleştiren Erbakan, "AKP ve MHP koalisyonunun küresel güçlerin dayatmalarına karşı çıkması artık mümkün değildir" diyerek tek çözümün iktidar değişikliği olduğunu söyledi.

ABD ZİYARETİNİ MASAYA YATIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fevkaladenin fevkinde" olarak tanımladığı ABD ziyaretini masaya yatıran Erbakan, Türkiye'nin F-16 modernizasyonu, F-35 programı ve milli muharip uçak KAAN için motor temini gibi kritik başlıklarda eli boş döndüğünü vurguladı. Erbakan, ziyaret öncesinde ABD'li yetkililerin "Türkiye lideri görüşmek için yalvarıyor" ve "Türkiye Cumhurbaşkanı’na meşruiyet verdik" gibi "küstahça" açıklamaları karşısında İletişim Başkanlığı'nın tepkisini "cılız" bulduğunu belirtti.

"BENİM DE SANDALYEMİ TUTAR TRUMP"

Buna karşılık Türkiye'nin verdiği tavizleri tek tek sıralayan Erbakan, şu çarpıcı listeyi paylaştı:

"225 adet Boeing uçağının alım anlaşması bizzat Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız denilmiştir. 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgazın ABD’den alınması anlaşmasına varılmıştır. Eskişehir’deki nadir toprak elementlerinin işletme ruhsatı ABD’ye verilmiştir. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’ye döner dönmez İranlı isimlerin olduğu 22 kişi ve 17 kuruluşun mal varlıklarını dondurmuştur."

Bu tabloyu "ABD’nin her istediğinin olduğu, bizim ise hiçbir şey alamadığımız" şeklinde özetleyen Erbakan, görüşme sonrası ortaya çıkan samimi pozları ise ironik bir dille eleştirdi:

"Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini tuttu Trump... 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutar Trump."

"DÜNYA FAİZ ŞAMPİYONU OLARAK TARİHE GEÇECEKLER"

Ekonomideki gidişatı da sert sözlerle eleştiren Fatih Erbakan, iktidarın Orta Vadeli Program ile borçlanmaya ve faiz ödemeye devam edeceğini itiraf ettiğini belirtti. Denk bütçe hedefinin olmadığını ve önümüzdeki üç yılda 250 milyar dolarlık yeni borçlanma yapılacağını söyleyen Erbakan, asıl tehlikenin faiz sarmalı olduğunu vurguladı:

"Faiz harcamaları 2025’te 2 trilyon lira, 2026’da 2.74 trilyon lira, 2027’de 3 trilyon lira, 2028’de 3.35 trilyon lira faiz ödeyeceğim diyor. 2028 sonuna geldiğimizde AK Parti’nin 26. yılında 831 milyar dolar faiz ödemiş, bir dünya faiz şampiyonu olarak tarihe geçecek. 1 trilyon dolara yakın faizi 26 senede ödemiş olacaklar. Zamlarla, vergilerle milletin alın terinden toplanarak götürülüp faize veriliyor."

"ANGOLA VE NİJER BİLE TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE"

İktidarın adında "adalet" kelimesi olmasına rağmen, Türkiye'nin hukuk devleti karnesinin içler acısı olduğunu belirten Erbakan, Dünya Adalet Projesi'nin (WJP) verilerine dikkat çekti. Türkiye'nin 'hukukun üstünlüğü' sıralamasında 142 ülke arasında 117'nciliğe gerilediğini hatırlatan Erbakan, "Angola, Nijer, Madagaskar, Rusya, Honduras gibi ülkeler Türkiye’nin üzerinde. 23 yılın sonunda gelinen noktada adaletten eser kalmamış. İktidar yorgun, iktidar çaresiz, sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş" ifadelerini kullandı.

TBMM'DEKİ FOTOĞRAFA MESAFELİ DURUŞ

Erbakan, TBMM açılışında Erdoğan ve diğer liderlerin verdiği samimi poza ilişkin de konuştu. Durumun "spontane geliştiğini" belirten Erbakan, kendilerinin o karede yer almadığını vurgulayarak, "Biz orada bulunmadık, salondan dışarıya çıktık. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezinde... bir araya gelmişler gibi çıkartmamak lazım. Herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olduğunu zannetmiyorum" diyerek olası bir "normalleşme" ittifakına kapıyı kapattı.

"BİZ HER ZAMAN MİLLETE GİDİLMESİNDEN YANAYIZ"

Konuşmasında partisinin hem üye sayısı hem de oy oranıyla Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldiğini belirten Erbakan, "Doğu Türkistan’dan Myanmar’a, Keşmir’den Gazze’ye kadar tüm mazlumların sorumluluğu omuzlarımızdadır" diyerek hedeflerini ortaya koydu.

Anayasa referandumu iddialarına "Biz her zaman millete gidilmesinden yanayız" yanıtını veren Erbakan, Gazze ve Hamas'ın açıklamaları konusunda ise "Söz hakkı Filistinli kardeşlerimize aittir. Onların açıklamalarına saygı duyuyoruz" dedi.