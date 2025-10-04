DEM Parti'den Erdoğan'lı fotoğraf açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdikleri ve tartışmalara neden olan fotoğraflara ilişkin konuştu.

Spot Youtube kanalında İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, resepsiyon öncesinde yaşanan ve Erdoğan'ın kendisini selamlamadan geçtiği an hakkında konuştu. Geçen yıl Devlet Bahçeli'nin selam vermesini "devlet tarafından başlatılan bir sürecin işareti" olarak gördüklerini belirten Hatimoğulları, bu kez Erdoğan'ın selam vermemesinin kendisinde şaşkınlık yarattığını ifade etti:

“Benimle selamlaşmadan geçip gitmesi açık konuşmak gerekirse, yüz ifademden de anlaşılıyordu, bende de bir şaşkınlığa sebebiyet verdi. Bunun altında bir siyasi sebep var mı diye herkesin aklına bir düşünce geldi. … Daha sonrasında bu konu Meclis Başkanı odasında konuşulmuş. Cumhurbaşkanı tanıyamadığını, karıştırdığını söylemiş, üzüntülerini bildirmiş vs.. Ardından Grup Başkanvekilleri grubumuzu ziyaret etti, Cumhurbaşkanı adına özürlerini ilettiler, akşam da resepsiyona davet ettiler. Akşam da Numan Kurtulmuş aradı aynı konuda, resepsiyona bir kez daha davet edildim. Sonrasında malum fotoğraflar…”

"AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORDUK"

Tartışma yaratan fotoğraflara ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu belirten Hatimoğulları, o anki fiziki koşullara dikkat çekti. Resepsiyon alanında ciddi bir koruma yoğunluğu ve kalabalık olduğunu anlatan Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Orada çok ciddi bir itiş kakış, masalar devrilmek üzere filan. Biz de ayakta durmakta bile zorlandığımız bir fotoğraf. O fotoğraf karesi esnasında insanlar ayakta durmaya çalışıyor.”

"TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİNİ EN ÇOK BİZ İSTİYORUZ"

Fotoğraf sonrası gelen eleştirileri ikiye ayırdığını belirten Hatimoğulları, bir kesimin samimi eleştirilerde bulunduğunu, diğer bir kesimin ise müzakere sürecine karşı olduğunu savundu. Bu kesimin geçmişte de Kürt halkının mücadelesine mesafeli olduğunu iddia eden Hatimoğulları, şöyle devam etti:

“Bir kesim var ki, aman bu süreç niye başladı, bu süreç rejime can suyu taşımakta yaklaşımında. Bizi müzakere masasından ısrarla kaldırmak isteyen bir kesim. Bu kesim AKP olmadan önce de Kürt halkının özgürlük mücadelesine mesafeli olan bir kesimdir. Vekiller hapishaneye konulduğunda, Cizre’de insanlar katledildiğinde, küçücük bir çocuk buzdolabında bekletildiğinde de bu sürece seyirci kalan, hak ettiler, terörle mücadele ettiler gibi bir yaklaşım. Bu kesim bu fotoğraflardan feveran kopardı. Seçim ittifakı ve anayasa konusunda. Zira Türkiye’nin normalleşmesini en çok biz istiyoruz. Normal olmayan Türkiye’de tutuklanan, belediyelerine kayyum atanan biziz. … Özgür Özel’in bu konuda yaptığı açıklamayı çok doğru buluyorum.”

"BİZ BİR MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Resepsiyona katılmasalardı "neden katılmadıkları" yönünde eleştirileceklerini söyleyen Hatimoğulları, attıkları adımın bilinçli bir siyasi stratejinin parçası olduğunu vurguladı. Amaçlarının onurlu bir barış olduğunu belirten Hatimoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz bir müzakere süreci yönetiyoruz. Tüm siyasi partilerle ve devletin icra makamlarıyla görüştük. Umarım bu görüşmeler onurlu bir barışla sonuçlanacak. Bu görüşmelerimiz sürecek. Bu görüşmelerimizi sürdürdüğümüz bir dönemde oraya gitmeyi uygun gördük.”