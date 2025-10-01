Tokalaşma tartışmalarının gölgesinde... Erdoğan Hatimoğulları'nı tanıyamadı

TBMM'de yeni yasama yılının açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mecliste elini sıkmadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nı tanıyamadı. Erdoğan, Hatimoğulları ile tokalaştıktan sonra yanında bulunan DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz ile tokalaşırken, "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki buçuk ayın ardından bugün yeni yasama döneminin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediyelerine yönelik art arda gerçekleştirilen operasyonları "Siyasi darbe" olarak niteleyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve operasyonları protesto etmek amacıyla meclis açılışına katılmadı. TİP ve EMEP de açılışa katılmadı.

AKP-MHP VE CHP HARİÇ MUHALEFET

TBMM’nin tören salonunda Meclis’in yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. CHP, tıpkı genel kurulun açılış oturumuna katılmadığı gibi resepsiyonu da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı için protesto ederek katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da resepsiyona katıldı.

MUSTAFA KESER'Lİ RESEPSİYON

Ana muhalefet partisinin yer almadığı resepsiyonda sanatçı Mustafa Keser, katılımcılara “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” şarkısını söyledi. Keser ayrıca “Bir İhtimal Daha Var” şarkısını da söyledi.

ERDOĞAN HATİMOĞULLARI'NI TANIYAMADI

Erdoğan, bir süre DEM Parti Eş Genel Başkanları ile sohbet etti. Erdoğan Genel Kurul'da tokalaşmadığı Hatimoğulları ile resepsiyonda tokalaştı. Yanlarında bulunan Meral Danış Beştaş, Erdoğan'a, "Tülay Başkan" diyerek Hatimoğullarını gösterdi ancak Erdoğan tam o sırada Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in elini sıkmaya başladı. Erdoğan, Aydeniz'in Hatimoğulları zannederek, "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu" dedi.

Erdoğan daha sonra uyarılar üzerine Hatimoğulları'na yönelerek konuşmasını sürdürdü. Erdoğan'ın Hatimoğulları'nı tanımaması ise dikkat çekti. Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli ile de bir araya geldi.

KAAN VE F35 SORULARI

Erdoğan, bir gazetecinin KAAN ile ilgili sorusunu yanıtlamadan ilerlemeye devam etti. Başka bir gazetecinin F-35 ile ilgili sorusuna, "Biz onlara dedik ki parayı verdik siz hala F-35’leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapacağız" yanıtını verdi.

