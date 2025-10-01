Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün tatilden çıkıyor. Yaz boyu İmralı Süreci ile ilgili komisyon devam etse de Genel Kurul çalışmalarına ara vermişti.

28’inci dönem 4’üncü yasama yılının açılış töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşacak.

CHP, partilerine yönelik peşi sıra operasyonlar ve tutuklamalar nedeniyle bu sene açılışa katılmadı.

Erdoğan, TBMM'ye geldi. Erdoğan'ın MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Hazır bulunan tören görevlilerine selam verdikten sonra Erdoğan, Meclis merdivenlerini çıkarak içeri girdi.

ERDOĞAN KONUŞUYOR | 14.21

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan:

Bu yüce çatı altında görev yapmış, ülkesine ve milletine samimiyetle hizmet etmiş ama artık aramızda olmayan tüm milletvekillerimizi rahmetle anıyorum. Bilhassa milletin emanetine leke sürdürmedikleri için canlarına kastedilen Ali Şükrü Bey'in, Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatıralarını burada kemali hürmetle selamlıyorum.

1 Ekim 2024'te başlayan ve 21 Temmuz 2025'te sona eren 28. dönem 3. yasama yılı ülkemizde, bölgemizde ve dünyada tarihi gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu.

Meclisimiz gerek yasama ve komisyon, gerekse parlamenter diplomasi alanındaki faaliyetleriyle milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti.

Bunun için Gazi meclisimizin tüm mensuplarına bu çatı altında görev yapan tüm personele şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca teklifleriyle, önergeleriyle yapıcı tenkitleriyle ufuk açıcı değerlendirmeleriyle siyasetin kalitesini artıran fikirleriyle yasama faaliyetlerine katkı sunacak her bir parlamenterimize siyasi parti ayrımı yapmaksızın şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

Milli egemenliğin temsil ve tecelli makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 4. ve sonraki yasama yıllarında da aynı ruh, aynı kararlılık ve elbette aynı fedakarlıkla çalışacağına yürekten inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi aslolan milletin ve memleketin esenliğidir, huzurudur.

Bu aziz millete hayırlı hizmetler ve eserler kazandırabilmektir. Aslolan vatandaşı olmaktan şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet mesut, muvaffak ve muzaffer kılabilmektir. Aslolan Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kuvveden fiile çıkarmak için canla başla çalışmak gecesini gündüzüne katabilmektir.

Bu mücadele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim görevimiz değildir. Her bir milletvekilimizin de asli vazifesidir.

ERDOĞAN MECLİS'TE! AYAKTA KARŞILANDI | 14.18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na geldi. Erdoğan, girince Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin milletvekilleri ayağa kalktı.

NUMAN KURTULMUŞ KONUŞUYOR | 14.05

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılışı yaptı. Kurtulmuş şunları ifade ediyor:

Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 4. yasama yılının açılışını gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle yasama yılında yapacağımız faaliyetlerin milletimiz için, ülkemiz için, bölgemiz için ve bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İnşallah çok başarılı işlere imza atacak bir çalışma yılını gerçekleştirmiş oluruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi hepimizin yakinen bildiği gibi devlet kuran bir parlamentodur.

Aynı zamanda darbelere karşı milletin iradesini en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli etmiş olduğu önemli bir demokrasi meydanıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, halkın talep ve beklentilerinin karşılandığı ve ülkenin milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekandır, bir mercidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra da millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur.

Değerli milletvekilleri bu özelliklerinin yanında hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden birisi de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur.

Bu çerçevede özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

Özellikle son 2 yıldır İsrail'in Gazze işgali başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık, aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamentodur.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini, uluslararası alandaki önceliklerini, başta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak görüşlerimizi millet adına dile getirmiştir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç şüphesiz bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezidir. Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, görüşleri çerçevesinde mücadele ettiği, gereğinde en sert sözlerle ama en olgun tavırlarla fikirlerini ifade edebildiği bir demokrasi platformudur.

Özellikle 28. yasama yılında 6 siyasi parti grubu ve 5 partinin parlamentoda, 6 partinin parlamentoda grubu olmadan temsil edildiği fevkalade güçlü bir demokratik temsil gücüne sahiptir. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yasama yılında da, 4. yasama yılında da fevkalade güçlü bir çalışma dönemini gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum.

Hiç şüphesiz bütün bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken milletimizin milli birlik ve beraberliğini esas alan yaklaşımımız, aynı zamanda siyasette dil ve üsluba riayet eden kişisel özenimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seviyesini yükseltecektir.

Siyaset en keskin tartışmaların yapıldığı bir mücadele alanıdır. Sözleri keskinleştirmek başka şey, dili sivrileştirmek başka bir şeydir. Dolayısıyla en keskin görüşleri ortaya koymak ama dilimizi de yapıcı, yol gösterici ve milletin menfaatini olacak şekilde ayarlamak da herhalde hepimizin en temel ödevlerinden birisidir. Değerli milletvekili arkadaşlarım 3. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başardığı en önemli görevlerden, başarmaya devam ettiği en önemli görevlerden birisi milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonunu kurarak Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin 50 yılına mal olmuş terörü artık tamamıyla ortadan kaldırmak ve tam manasıyla kadim kardeşliğimizi tahkim etmek için yapılan çalışmalardır.

Bu çalışmalara 5 grubu bulunan siyasi partimiz, 6 grubu bulunmayan siyasi partimiz katılmışlar ve fevkalade demokrat bir tavırla kırıcı olmayan bir üslupla en aykırı fikirleri bile olgun bir şekilde dinleyerek toplumun farklı kesimlerinin bu konudaki fikir ve görüşlerini paylaşmasına zemin hazırlamışlardır. Ben bu çerçevede bu komisyonumuza katkı sunan bütün siyasi partileri, siyasi partilerin genel başkanları başta olmak üzere tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkür ediyorum.

Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak.

Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tamamıyla tarihin gerisinde kalacak ve inşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır. Yine bu komisyona katılan arkadaşlarımızın hepsinin gösterdiği yoğun çabalarla fikirlerimizi kararlarımızı olgunlaştırdıktan sonra kararlarımızı, 3 kararımızı da ittifakla aldık.

Bu da bu parlamentonun demokratik standartları çok yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağının tek başına en önemli delillerinden birisidir. İnanı- diyorum terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü artıracaktır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım hiç şüphesiz, hiç şüphesiz bu parlamentonun üzerinde önemli başka sorumluluklar da vardır. Bunlardan birisi günün gereklerine uygun çağdaş, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı yeni bir anayasayı hazırlama sorumluluğudur. Aynı şekilde mecliste herkesin sesinin daha güçlü, daha etkili olabilmesini sağlamak için yeni bir meclis içtüzüğü çalışmasını da ortaya koymak durumunda.

Siyasetinin demokrasi çıtasını yükseltmek için siyasi partiler yasası ve seçim yasasında da yeni düzenlemeler yapmak hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önem meclisinden önemli beklentilerdendir.

Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizzati milletin iradesidir. Milletin verdiği meşruiyettir.

Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hat hakkı ne de bir haddi olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi işte hep beraber farklı kanatlarıyla, farklı fikirleriyle milletin fikirlerinin tecelli ettiği bir yerdir ve siyasi meşruiyetin de yegane ve hiçbir şekilde sarsılmaz kaynağıdır.

Bunu bu tartışmalara not düşmek bakımından sizler adına dile getirmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, başkanı olarak bir sorumluluk olarak telakki ediyorum.

Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılında, 28. yasama dönemi 4. yılında üstün başarılara imza atmasını diliyorum. Başta terörsüz Türkiye meselesinde komisyonumuzun çalışmalarının başarıyla sonuçlanarak elde edilen sonuçların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna bir tavsiye niteliğinde nihai bir raporla iletilmesini temenni ediyorum ve inşallah bu dönemde yapılacak çalışmalarında hem milletimizin önünü açmasını hem Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gücünü artırmasını canı yürekten temenni ediyorum.