Son Dakika | Erdoğan'dan çok manidar hareket Bahçeli'den önce DEM'e gitti

Son Dakika | Erdoğan'dan çok manidar hareket Bahçeli'den önce DEM'e gitti
Yayınlanma:
Son Dakika... TBMM'deki açılış konuşmasını bitiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk önce DEM Partililerin elini sıktı.

TBMM'nin yeni yasama yılı başladı. CHP peş peşe gelen operasyonlar nedeniyle açılışa katılmadı. TİP ve EMEP de açılışa katılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan çıktı.

İLK DEM'İN YANINA GİTTİ

Erdoğan gelince tüm siyasi partilerin vekilleri ayağa kalktı. Erdoğan'ın konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden ayrılıp parti sıralarına gitti.

Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gitmek yerine DEM Parti'nin sıralarına gitti.

whatsapp-image-2025-10-01-at-15-02-58.jpeg

Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ellerin sıktı.

Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladıSon Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı

whatsapp-image-2025-10-01-at-15-02-58.jpeg

Erdoğan ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına gitti. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun ellerini sıktıktan sonra da Yeni Yol Grubu'na gidip grup başkanvekillerinin ellerini sıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Siyaset
Meclis'te soğuk duş! Erdoğan Hatimoğulları'nı neden görmezden geldi?
Meclis'te soğuk duş! Erdoğan Hatimoğulları'nı neden görmezden geldi?
Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı
Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı