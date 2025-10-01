Son Dakika | Erdoğan'dan çok manidar hareket Bahçeli'den önce DEM'e gitti

TBMM'nin yeni yasama yılı başladı. CHP peş peşe gelen operasyonlar nedeniyle açılışa katılmadı. TİP ve EMEP de açılışa katılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan çıktı.

İLK DEM'İN YANINA GİTTİ

Erdoğan gelince tüm siyasi partilerin vekilleri ayağa kalktı. Erdoğan'ın konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden ayrılıp parti sıralarına gitti.

Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gitmek yerine DEM Parti'nin sıralarına gitti.

Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ellerin sıktı.

Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı

Erdoğan ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına gitti. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun ellerini sıktıktan sonra da Yeni Yol Grubu'na gidip grup başkanvekillerinin ellerini sıktı.