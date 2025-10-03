İmamoğlu'ndan 'önce adalet' mesajı: Ayşe Barım, Demirtaş, Atalay...

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevinden paylaştığı mesajda adalet vurgusu yaptı.

Cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra yeniden tutuklanan menajer Ayşe Barım, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek, Tayfun Kahraman gibi hasta tutuklulardan da bahseden Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki AİHM kararlarının uygulanmasını istedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'ÖNCE ADALET' MESAJI

194 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, "Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor" diyerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: