İmamoğlu'ndan 'önce adalet' mesajı: Ayşe Barım, Demirtaş, Atalay...

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevindeki Ayşe Barım, Can Atalay, Mehmet Murat Çalık, Selahattin Demirtaş gibi isimler için adalet çağrısında bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevinden paylaştığı mesajda adalet vurgusu yaptı.

Cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra yeniden tutuklanan menajer Ayşe Barım, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek, Tayfun Kahraman gibi hasta tutuklulardan da bahseden Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki AİHM kararlarının uygulanmasını istedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'ÖNCE ADALET' MESAJI

194 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, "Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor" diyerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım’ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor.
  • Hiç hak etmedikleri halde cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek ve tüm hasta mahkumlar ve tutuklular da vicdan gereği tahliye edilmelidir.
  • Aynı şekilde, hukuk ve yasalarımız gereğince AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay’ın tahliyelerini bekliyoruz. Önce Adalet! Önce Hürriyet!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

