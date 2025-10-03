Özel'den iktidara Sumud tepkisi: 37 canımız İsrail'in elinde bizimkilerin hiçbir şey yaptığı yok

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 194 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi Bolu.

CHP Lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada AKP iktidarının, Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 37 Türk vatandaşı için hiçbir şey yapmadığını belirterek tepki gösterdi.

CHP'NİN YENİ ADRESİ BOLU OLDU

58 kez düzenlenen mitinglerinin yenisi Bolu Vallilği önünde gerçekleştirildi.

Meydanı dolduran binlerce yurttaş miting öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından yurttaşlar tek ses halinde İstiklal Marşı'nı okudu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

"Bugün yiğitler diyarı Bolu'ya geldik, tarihi kadim, toprağı bereketli, insanı yürekli Bolu'dayız. Sıkıntıların çok olduğu ama umudun yok olmadığı, sizlerin sayesinde umudun ayakta olduğu bir sürecin içindeyiz. Bolu'dayız, meydandayız, eylemdeyiz ve meydanlara sığmayan sizlere müteşekkiriz. Hepiniz hoş geldiğiniz" diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Meydana varan sokakları başına kadar dolduran, arama noktalarını aşan, haftanın son günüde bu saatlerde eve gitmek, evlada gitmek, eşe gitmek, anaya babaya varmak, sevgiliye kavuşmak varken, omuz omuza mücadele için burayı dolduranlara selam olsun! Helal olsun!"

"Bolu'dan her bahis geçtiğinde bir Bolu Beyi hatırlanır, bir Köroğlu hatırlanır. Şöyle bakıyorum meseleye, bugünün zalimlerine. Bolu Beyi olmaya ne var? Bolu Beyi olmak için bir kötü yürek, bir de tüfek lazım. Ama Köroğlu olmak için, Köroğlu olmak için bir Köroğlu, bir Kırat, bir de arkanda millet gerek, millet gerek, millet gerek arkanda. Öyle 10 binler arkanda binler varken, omuz omuzayken Bolu'yla hep birlikteyken, o kötülükten medet umanlar utansınlar, sıkılsınlar. Biz iyi insanlarla, yürekli, namuslu insanlarla birlikte mücadele etmeye, direnmeye ve hep birlikte başarmaya kararlıyız. Buna yürekten inanıyoruz."

"Bolu Mitingi'nin bir özelliği de biz mitinglere genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimizle gidiyoruz. Ama bugün Bolu'da tam kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleriyle aranızdayız, yanınızdayız, huzurunuzdayız. Her birisi, her birisi birbirinden kıymetli, değerli, bu zorlu süreçte mecliste mücadele eden, sahada mücadele eden, saldırılara karşı göğüs göğüse mücadele eden, görev verilince görev yerine koşan, olmadım memleketine koşan, saldırılarda baba ocağını korumak için göğsünü siper eden milletvekillerime, grubumuza huzurunuzda teşekkür ediyorum."

"AKP İKTİDARI KADINA, ÇOCUĞA, DOĞAYA İYİ GELMİYOR"

CHP Lideri Özgür Özel, AKP iktidarının kimseye iyi gelmediğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu iktidar kadına iyi gelmiyor, çocuğa iyi gelmiyor, doğaya iyi gelmiyor, maalesef ormana da iyi gelmiyor. Tam 2004-2024 arası ortalama 788 yangın çıktı ve geçen sene son 20 yılda yanan kadar ormanı maalesef Bolu kaybetti. Tabii bir yandan yangınlar olunca yangın uçaklarından, helikopterlerden bahsediliyor.

Üç büyük uçak daha olsa bu yangın hemen kontrol altına alınırdı diye konuşanlara sadece şunu hatırlatıyorum. 19 Mart darbesi için harcadıklarını kendileri itiraf ettikleri, "Rezervleri bugünler için tuttuk, bugünlerde yaktık" dedikleri parayla üç değil 3.000 tane yangın söndürme uçağı alınıyordu. Memlekete yaptıkları kötülüğü bir de bu tarafıyla görmek mümkün. Bolu'dan Karabük'e uzanan Gerede Çayı'na yapılan ihaneti Bolu milletvekillerimiz yıllardır dillerinde tüy bitircesine anlatıyorlar. 350 kat artan bir kirlilik var. Cennet Bolu, vahşi madencilikle boğuşuyor.

"Rezervleri bugünler için tuttuk, bugünlerde yaktık" Mengen'in bu konudaki sesini duyuyoruz. Oradaki ÇED sürecine yönelik mücadeleyi duyuyoruz. Mengen'de madencilik, vahşi madenciliğe karşı verilen mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Mengen'in sonuna kadar yanındayız."

"GERÇEK RAKAMI SAKLADILAR GÜLE OYNAYA ROZET TAKTILAR"

78 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangınında AKP'nin politikasını eleştirerek sözlerini sürdüren Özgür Özel şunları söyledi:

"Bu keyifli, bu güzel akşamın en keyifsiz konusu şüphesiz Kartalkaya yangını. Maalesef 36'sı bebek ve çocuk, 78 canımızı kaybettik.

Türkiye'nin yüreği yandı, en çok da Bolu'nun yüreği yandı. O gün bütün programlarımızı iptal edip biz buraya koşarken, birileri Ankara İl Kongresi'ndeki rozeti takana kadar vefat sayısını gizli tutup, 6'da, 10'da tutup açıklamamaya çalışıyorlardı. Sabah 9.15'te Tanju Başkan, milletvekilimiz, il başkanımız gerçek rakamın 60'ın üzerinde olduğunu söyledi ama Ankara İl Kongresi bitene kadar rakamı sakladılar. Güle oynaya rozet taktılar."

"Tanju Başkan, gerçek rakamın 60'dan fazla olduğunu söyledi ama onlar güle oynaya rozet taktılar. Baktılar bilirkişi heyeti, il özel idaresi diyor, turizm bakanlığı diyor çalışma bakanlığı diyor. Aldılar bilirkişi raporunu buradan bakanlığı kaldırın dediler. Biz bu tür meselelerin siyaset üstü ele alınmasını isteriz. Ama o gün yaptıkları işle, dışarıdan heyet getirmelerle, Danıştay'da daire başkanının yüreği yanmış, herkesin dudakları titriyor dinlerken."

"BAŞ SORUMLU BAKANI ORADA TUTUYORLAR, KORUYORLAR, YAZIKLAR OLSUN"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un facianın ardından görevden alınmamasına dikkat çeken Özgür Özel, "Kimseyi korumayın, kimseyi sakınmayın, izin vermeyerek sorumluların yargılanmasına engel olmayın dedik. Bunların hepsini yaptılar, halen daha baş sorumlu bakanı orada tutuyorlar, koruyorlar, yazıklar olsun" diyerek şu tepkiyi gösterdi:

"Adalet gelene kadar, Kartalkaya ailelerinin de sizler yanında duruyorsunuz, bizler yanlarında duruyoruz, bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceğiz ve iktidar olduğumuzda, başta Soma davasındaki 301 evladımızın adalet talebi olmak üzere Soma'dan Kartalkaya'ya kadar, Hendek'le, Afyon'uyla, Çorlu'suyla ve daha sayamadığım onlarcasıyla yüreğinde adalet talebi bu yargıya, iktidar tarafından yönlendirilen bu yargıya takılan herkese söylüyorum: Yüreğinizi ferah tutun, gün gelecek, o davalar yeniden görülecek, hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak."

"TÜİK, TAYYİP'İ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU"

19 Mart operasyonlarının ardından ekonomik sıkıntıların artmasına dikkat çeken CHP Lideri Özgür Özel, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına da değinerek şöyle sürdürdü konuşmasını:

"Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık %3.2, yıllık %33 ama gerçek enflasyon ENAG ölçtüğünde yıllık %63. Arada yarı yarıya fark var. Maalesef bu yarı yarıya fark da emeklinin maaşından, asgari ücretlinin alacağı zamdan, memurun maaşından çıkıyor.

"Hesaplar TÜİK'e göre yapılıyor. TÜİK, Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri biliyorsunuz ama diğer tarafta, diğer tarafta yoksulluk artık katlanılamaz bir noktaya geliyor. Bakın, bugün, geçtiğimiz hafta açıklanan rakama göre resmi yoksulluk sınırı 91.000 lira oldu."

"MUHALEFETE MUHALEFET DEVRİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlenen açılış resepsiyonda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi görüntüler veren DEM-Gelecek-DEVA-Yeniden Refah partilerinin genel başkanlarına gösterilen tepkilere değinen Özel, "Muhalefete muhalet etme devrini geride bıraktık" diyerek asıl tepkinin iktidara gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Birileri kendini gayrimeşru görüp, CHP'nin olmadığı yerde 'aman aman' deyip yıllardır bayramlaşmadığı partileri davet edip çay içti diye, yıllardır elini sıkmadıklarına şimdi çeşitli umutlarla el uzattılar diye esas kızılacak dururken, hiçbir günahı olmayan kişilere, parti seçmenlerine ağır gelecek sözler, laflar söylenmesin" diye konuşan Özel duruma ilişkin şunları söyledi:

"Çünkü bildiğimiz bir şey var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir cephe olarak savunmuyoruz. Biz Türkiye'nin bütün demokrasisini savunuyoruz. Bunun için muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKP İKTİDARINA SUMUD TEPKİSİ

İsrail'in alıkoydu Sumud Filosu'ndaki 37 Türk vatandaşı için iktidarın yeterli adımları atmadığını belirten Özel, "İngiltere'nin elinden 37 civcivini alsa ortalığı ayağa kaldırır! Bizim 37 canımız İsrail'in elinde bunları yaptığı hiçbir şey yok" dedi.

"YAVUZ BİNGÖL AKP'NİN KARA DÜZENİNE ALET OLDUĞU İÇİN SUÇ İŞLİYOR"

Fatih Altaylı, Ayşe Barım ve Furkan Karabay'ın içinde bulunduğu durumun adaletsizlik örneği olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Fatih Altaylı'nın duruşması vardı. 104 gündür tutuklu. Serbest kalması dışında bir seçenek yok. Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret... Bugün tutukluluğuna devam kararı verdiler. Ayşe Barım'ı şikayet eden diyor ki 'Barım'ı tanımam, Gezi'ye gittiğini gördüm kızdım şikayet ettim' diyor.

Bütün sanatçılar 'Beni Ayşe göndermedi' dedi. Hatta bir tanesi dedi ki beni Yavuz Bingöl çağırdı dedi. O zaman özgürlükçüydü, bugün darbeci oldu. Erdoğan'ın dizinin dibine oturdu. Şu kadarcık haysiyetleri olsa bir telefon açın da Yavuz Bingöl'ü ifadeye çağırın. Ama Yavuz Bingöl Gezi'de suç işlemedi, bugün AKP'nin kara düzenine alet olduğu için suç işliyor!"

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN YURTTAŞLARA SESLENDİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hücresinden meydanı dolduran yurttaşlara mektup gönderdi.

İmamoğlu'nun kaleme aldığı mektup CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından seslendirildi.

İmamoğlu söz konusu mektupta şunlara yer verdi:

“Sizleri çok özledim. 19 Mart’tan bu yana ülkenize, özgürlüğünüze, hukuka ve demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Meydan meydan çoğalıyor, şehir şehir büyüyorsunuz. Tıpkı milli mücadele yıllarında ayağa kalkan vatanseverler gibi, bugün de ülkemizin geleceği için, seçme ve seçilme hakkımızın güvencesi için, adalet, eşitlik ve özgürlük için ayağa kalkıyorsunuz.

Bu meydan, direnişin meydanıdır. Bu meydan, direniş sembolü Köroğlu’nun torunlarının meydanıdır. Bu meydan, milletin meydanıdır. Bu meydanı dolduran Boluluların sevgisini kazanmış, Bolu’ya hizmet için çalışan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a ve CHP Bolu İl Başkanı Sayın Tahsin Mert Karagöz’e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“BİZİ ZİNDANLARDA TUTANLARIN DERDİ MİLLETLEDİR”

“Bizi zindanlarda tutanların, milletimize hizmet etme hevesimizden alıkoyanların derdi milletledir. Devletin tüm imkanlarını kendi koltuğunu korumak için harcayan bu iktidarın derdi milletledir. Bir avuç insan, milletin dediği olmasın, milli irade özgürce tecelli etmesin diye her türlü hukuksuzluğu, her türlü kötülüğü yapıyor. Vatandaşının özgür seçim hakkını gasp ediyor, seçilme hakkından ise alıkoyuyor. Özgür seçim hakkı gasp edilmiş milletler, kendi vatanlarında esir edilmişler demektir.

Biz, milletçe böyle bir esarete, böyle bir onursuzluğa asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen mücadele ruhumuzla, Cumhuriyet’in kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Milletimiz de iradesine sahip çıkacak.

Çünkü, millet ne derse o olur. Cumhuriyet budur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi içine sindiremeyenleri, milletin iradesini kabullenemeyenleri ne biz kabul ederiz ne de milletimiz kabul eder.”

“BOYNUMUZA ZİNCİR TAKMAYA, BAŞIMIZI EĞMEYE

ÇALIŞANLARA KARŞI DİMDİK, OMUZ OMUZA DURACAĞIZ”

“Biz, ezelden beri hür yaşamış bir milletiz. Boynumuza zincir takmaya, başımızı eğmeye çalışanlara karşı dimdik, omuz omuza duracağız. Bizim mücadelemiz, her şeyden önce bir adalet ve hürriyet mücadelesidir.

Biz, yalnızca kendimiz için değil, herkes için ve her yerde adaleti ve hürriyeti sağlamak için yola koyulduk. Geldiğimiz bu geri dönülemez noktada, ülkemizde kayıtsız şartsız adaleti ve hürriyeti hâkim kılacağız. Vergide, devlet dairelerinde, okullarda, hastanelerde, sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, tarlalarda, fabrikalarda adaleti sağlayacağız. Çiftçiler, üreticiler, girişimciler için adaleti sağlayacağız. Emekliler, çalışanlar için adaleti sağlayacağız.

Kadınlar, gençler, çocuklar için adaleti sağlayacağız. Temeli adalet üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini ve hududunu bilen bir devlet inşa edeceğiz. Devleti, istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getireceğiz.”

“BİZİM TARİHİMİZ, ZULME BOYUN EĞMEYENLERİN TARİHİDİR”

“Mafyatik siyasete, vesayetçi, çıkarcı, partizan ve milletin iradesini yok sayan bütün örgütlenmelere karşı büyük bir mücadele vereceğiz. Herkes için her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez.

Bizim tarihimiz zulme boyun eğmeyenlerin tarihidir. Bu zulümleri bitireceğiz, bu büyük karanlığı dağıtacağız. Türkiye; adaletin, özgürlüğün, refahın, bolluğun, bereketin ülkesi olacak. Türkiye; gelecekten korkmadan yaşayan, geçim derdi nedir bilmeyen, mutlu ve özgür insanların ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

TANJU ÖZCAN'DAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYA TEPKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahneye çıkarak yurttaşları "CHP Lideri Özgür Özel'e hoşgeldiniz" diyorum ifadeleriyle selamladı.

Özcan hakkında verilen yurtdışı yasağına değinerek şöyle konuştu:

"2019 seçimlerinde aday gösterildiğimde Boku'da en büyük sıkıntı sığınmacılar ile ilgiliydi. Ne zaman bir yere gitsem hanımefendiler diyordu ki "Tacizkar bakışlar yüzünden sokaklarda yürüyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Çocuklarımızı parka güvenli bir şekilde gönderemiyoruz; evin yanında okul var, okula bile tek başına gönderemiyoruz, korkuyoruz" Esnaf diyordu ki "Haraca bağlayacaklar bizi" O zamanlar Bolu'da yaşayan 8 kişiden 1'i sığınmacıydı. Buna bir "Dur" demek gerekiyordu. Ve ben açık bir şekilde dedim ki "Ben gelince zaten hükümetten yeterince besleniyorlar, ben Boluluların vergileriyle (sığınmacılara) nakdi yardım yapamayacağım, iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum" Biz bunları yaptık mı? Yaptık. N'oldu sonuç itibarıyla? Şimdi 450 kişiden 1'i sığınmacı."

"Bolu şuan Türkiye'nin en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Burada kadınlarımız gece 1'de bile olsa tek başına yürüyebiliyor. Ama n'oldu biliyor musunuz? Birileri bundan rahatsız oldu! Defalarca bu konuda soruşturma geçirdim, defalarca takipsizlik kararı aldık. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi Danıştay'dan döndü dosyalarımız ancak yine Ocak ayında Adalet Bakanı'nın tweet ile yeni bir soruşturma başlatıldı. "Hesap vermekten korkmayız" dedik. Haziran ayında dava açıldı salı günü duruşmam var. Duruşmadan önce hakim değişmiş hakkımda yurt dışına çıkış yasağı verdi."

"Siz bana sığınmacılar yüzünden yurt dışına çıkış yasağı koyacağınıza, sığınmacıların Türkiye'ye girmesi için yasak koyun"

"BEYLER DEĞİL KÖROĞLU’LAR KAZANACAK" DİYEREK ÇAĞIRMIŞTI

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yurttaşları erken seçim ve kendisi için özgürlük talebiyle düzenlenen mitinge çağırmıştı.

"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak" diyerek çağrı yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak. Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum."