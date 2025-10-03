Erdoğan'ın muhalefetle verdiği pozların kilit ismini açıkladı: Gizli hedefi ortaya çıktı

Murat Yetkin Meclis'in açılış resepsiyonunda Erdoğan'ın muhalefetle verdiği pozların kilit ismini açıkladı. Fotoğraflarda yer alan isimler kadar yer almayanlara da dikkat çeken Yetkin, Erdoğan'ın uzun vadeli planını açıklarken, siyasette yumuşama yorumları yaptıran görüntülerin gizli hedefi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'in açılış resepsiyonunda muhalefet partilerinin liderleri ve eş başkanları ile verdiği pozlar siyasetin gündeminin önüne geçti. Erdoğan'ın resepsiyona katılan isimleri olacaklardan habersizce yanına çektiği iddia edilirken fotoğrafların verdiği mesajın ne olduğu da tartışma konusu oldu.

Bir yandan Erdoğan'ın siyasetin gergin gündeminde "yumuşama" için liderleri o kareye dahil ettiği konuşulurken bir yandan da o karedeki mesajın uzun vadeli plan için olduğu iddia edildi. Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan ile yıllar sonra yan yana gelmesi dikkatleri çekerken asıl hedefin başka olduğunu yazan Gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın uzun vadeli planını anlattı.

ERDOĞAN'IN MUHALEFETLE VERDİĞİ POZLARIN KİLİT İSMİNİ AÇIKLADI

Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılış resepsiyonunda siyasi parti liderleriyle bir araya geldiği fotoğrafların yayınlanma sebebini değerlendirdi.

Erdoğan o fotoğrafta yıllar sonra Davutoğlu ve Babacan ile bir arada görüntü verirken DEM Partili isimler de Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girdi.

Murat Yetkin, Genel Kurul'da tokalaşmadığı Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere DEM Partili'lerin Erdoğan ile sohbet ettiği görüntülerin de ayrıca gündeme gelmesine dikkat çekerken toplantı odasındaki görüntünün esas hedefinin DEM'in eş başkanları olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın Anayasa değişikliğine gitmeden yeniden aday olmasının Meclis'ten çıkacak erken seçim kararı olduğunu hatırlatan Yetkin şunları söyledi:

"Erdoğan’ın yeniden aday olmak için Anayasa değişikliğine ihtiyacı olmayabilir. Mayıs 2028 seçimlerine birkaç ay kala Meclis’ten çıkacak erken seçim kararı bunu sağlayabilir. O karar DEM desteğiyle çıkabileceği gibi, diğer partilerden milletvekili ya da sadece o oylamaya özgü oy transferleriyle sağlanabilir."

GİZLİ HEDEFİ ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraflarda DEM'li isimlerle yakınlık ve birliktelik mesajı veren Erdoğan'ın gizli hedefinin ise boykot kararı alarak Meclis açılışında yer almayan CHP lideri Özgür Özel olduğunu iddia etti.

Muhalefeti yanına çekmiş halde görüntü veren Erdoğan'ın resepsiyonda da yer almayan CHP'yi tek muhalefet odağı olarak tahkim etmek istemiş olabileceğini yazan Yetkin, bu hamlenin riskini de ve o risk karşısındaki güvencesini de anlattı.

CHP’yi geçerli tek muhalefet haline getirmenin Özgür Özel'i zayıflatma ihtimali olduğu gibi ters teperek güçlenmesine de yarayabileceğini ifade eden Murat Yetkin şunları yazdı:

"Öte yandan; bu fotoğraflar kamuoyu gözünde sadece “siyasette yumuşama” olarak değil, “Hepsi bir, CHP tek” görüntüsünü de oluşturabilir. CHP’yi geçerli tek muhalefet odağı olarak tahkim edebilir. Erdoğan’ın CHP dışındaki muhalefet liderleriyle yayınlanan fotoğrafları ters teperek Özgür Özel’in muhalefet lideri olarak güçlenmesine de yarayabilir.

İşte o noktada, AK Parti’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklayacağı iddianamelere ve CHP içinden Özel yönetimini devirmeye yönelik açılan davalara güvendiği anlaşılıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

