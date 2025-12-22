AKP bölünüyor mu? İktidarın ünlü yazarı dört isim yazdı "İbretlik bir ders" deyip uyardı

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi, son dönemde kulislerde konuşulan 'Erdoğan sonrası dönemi' kaleme aldı.

Selvi, yazısında daha önce olduğu gibi bir kez daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan sonra başka bir ismin olamayacağını savunsa da ismi geçen üç kişiyi yazdı.

Selvi, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yazdı. Selvi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bu isimler arasına dahil etti.

Selvi, yazısında tüm isimlerin işbirliği içinde Erdoğan'a sadakatla çalıştığını yazsa da AKP'yi uyardı.

Selvi, merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in ardından gelen parti içi iktidar savaşlarına dikkat çekip her iki ismin ardından ki ekiplerin bölündüğünü yazdı.

SELVİ AKP'Yİ AÇIK AÇIK UYARDI

Selvi, tarihteki bu örneklerin de AKP'ye 'örnek' olması gerektiğini, "Oyun aynı oyun. Aktörler aynı aktörler. Bu kez de AK Parti’nin değerlerini birbirleriyle çarpıştırmak istiyorlar. AK Parti’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü sonuç ortada. ANAP ve DYP’nin kaderi AK Parti için ibretlik bir dersi oluşturuyor" ifadeleri ile aktardı.

Selvi, yazısının ilgili kısmında şunları ifade etti: