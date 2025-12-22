AKP bölünüyor mu? İktidarın ünlü yazarı dört isim yazdı "İbretlik bir ders" deyip uyardı
İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi, son dönemde kulislerde konuşulan 'Erdoğan sonrası dönemi' kaleme aldı.
Selvi, yazısında daha önce olduğu gibi bir kez daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan sonra başka bir ismin olamayacağını savunsa da ismi geçen üç kişiyi yazdı.
Selvi, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yazdı. Selvi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bu isimler arasına dahil etti.
Selvi, yazısında tüm isimlerin işbirliği içinde Erdoğan'a sadakatla çalıştığını yazsa da AKP'yi uyardı.
Selvi, merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in ardından gelen parti içi iktidar savaşlarına dikkat çekip her iki ismin ardından ki ekiplerin bölündüğünü yazdı.
SELVİ AKP'Yİ AÇIK AÇIK UYARDI
Selvi, tarihteki bu örneklerin de AKP'ye 'örnek' olması gerektiğini, "Oyun aynı oyun. Aktörler aynı aktörler. Bu kez de AK Parti’nin değerlerini birbirleriyle çarpıştırmak istiyorlar. AK Parti’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü sonuç ortada. ANAP ve DYP’nin kaderi AK Parti için ibretlik bir dersi oluşturuyor" ifadeleri ile aktardı.
Selvi, yazısının ilgili kısmında şunları ifade etti:
"Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak.
ERDOĞAN SONRASI YİNE ERDOĞAN
Bu oyunu Özal sonrası diye ANAP’ta, Demirel sonrası diye DYP’de oynadılar ve başarılı oldular. Şimdi de Erdoğan sonrası adı altında AK Parti’ye oynuyorlar. Erdoğan sonrası yine Erdoğan. AK Parti kurulduğu günden bu yana kendisini iktidara taşıyan bir lideri varken başka bir arayışa girer mi? AK Parti, 23 yıldır iktidarda. İçinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı. Darbeyi savuşturdu. Erdoğan inşallah önünüzdeki seçimi de kazanıp Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek. Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde Erdoğan gibi deneyimli siyaset ve devlet adamına sahip olmak Türkiye için bir şanstır. Ülkemizi Batılılara şikâyet eden Özgür Özel’e mi, yerli Zelenski olan Ekrem İmamoğlu’na mı teslim edeceğiz?
AK Parti’yi dışarıdan yıkamayanlar şimdi içine fitne sokmak suretiyle “kardeş kavgası” çıkarmak istiyorlar. Bunun adı “fitne siyaseti”. Bu, AK Parti’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu, AK Parti’ye kurulmuş bir tuzaktır.
HAKAN FİDAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sır küpüm” dediği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar. Hakan Fidan, MİT Başkanlığı’ndan sonra Dışişleri Bakanı olarak da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Dış politikada ülkemizin çıkarlarını temsil etmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Bir gün Gazze, diğer gün Rusya-Ukrayna savaşının müzakerelerinde ter döküyor. Dünyada neredeyse bir kriz varsa orada Türkiye’nin söyleyeceği bir söz var. Bunun liderliğini Erdoğan yapıyor, diplomasisini ise Hakan Fidan yürütüyor.
MİT BAŞKANI KALIN
MİT Başkanı İbrahim Kalın ise arka kapı diplomasisi ile önemli işlere imza atıyor. Entelektüel kişiliğiyle diplomasinin istihbarati boyutunda önemli katkılar sağlıyor. Türkiye’nin beka meselesi olan “Terörsüz Türkiye” sürecini yönetiyor.
Bunlar Türkiye’nin yetiştirdiği değerler.
Hakan Fidan da İbrahim Kalın da güçlerini devletimizden, etkilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinden, başarılarını ise devlet adamı kumaşlarından alıyorlar.
BİLAL ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise Türkiye’nin dertleriyle dertlenen birisi. Kendisini eğitim hizmetlerine, erdemli ve ahlaklı insan yetiştirmeye adamış biri. Türkiye’nin sorunlarına kafa yormak ne zamandan beri suç oldu?
SELÇUK BAYRAKTAR
Selçuk Bayraktar da başlı başına bir başarı hikâyesi. İHA-SİHA teknolojileri ile yeni nesil savaş konseptinin yazılmasına neden olan dünyanın sayılı isimlerden biri. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA göklerde yerini alsın diye çaba gösteren, milli uydu ve milli haberleşme sistemi için yaptığı çalışmalar ilgiyle takip edilen biri.
Bunların hepsi birer değer. Bu değerleri çarpıştırmak için sinsi oyunlar tezgâhlıyorlar.
OYUN AYNI OYUN
ANAP’ı bitiren Özal sonrası ANAP’ın başına kim geçecek kavgası oldu. 18 Türk büyüğü diye bir şey ortaya çıktı. ANAP, Özal’cılar ve Mesut’çular diye ikiye bölündü. Sonra bir de baktık ki ortada ANAP diye bir parti kalmamış. DYP’yi Demirel’ciler-Çiller’ciler diye böldüler. Sonra ortada DYP kalmadı. Benzer bir oyunu AK Parti için oynamaya çalışıyorlar.
Oyun aynı oyun. Aktörler aynı aktörler. Bu kez de AK Parti’nin değerlerini birbirleriyle çarpıştırmak istiyorlar. AK Parti’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü sonuç ortada. ANAP ve DYP’nin kaderi AK Parti için ibretlik bir dersi oluşturuyor."