Bilal Erdoğan tekbirlerle salona girdi! Erdoğan'ın 'solu bile' dönüştürdüğünü söyledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Kütahya’ya gittiği ziyarette salona tekbirler eşliğinde girdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada babası Recep Tayyip Erdoğan için 'Solu bile dönüştürdü' ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, son günlerde sık sık panellere katılarak gündem olarak açıklamaları ile öne çıkmaya devam ediyor. Ayın 19'unda Kütahya'da düzenlenen Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’ başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Bilal Erdoğan, tekbirlerin ardından salona girdi.

ekran-goruntusu-2025-12-21-112854.png

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 'SOLU BİLE' DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Bilal Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok ezber bozduğunu öne sürdü. Bilal Erdoğan, babasının merkez sağ ile beraber başka açılardan bakıldığında Türkiye'deki solu dahi değiştirdiğini öne sürdü.

bilal-erdogan-kutahyada-panele-katildi-1071308-317906.jpg

  • "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir devletten beklenebilecek hizmetler noktasında çok büyük mesafeler kat edildi. Bugün ülkenin ulaşım altyapısı, eğitim altyapısı, sağlık altyapısı birçok alanda batı ülkeleriyle yarışır, bazılarını biraz geride, bazılarından ise daha ileri gelmiş durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, siyasetin tesirini, müessir olduğunu belli şeyleri yapabildiğini de topluma gösterdi, kanıtladı ve önderlik etti, birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önüne gidip toplumun da alışkanlıklarını etkiledi. Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz."

Kaynak:DHA

