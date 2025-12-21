Bilal Erdoğan tekbirlerle salona girdi! Erdoğan'ın 'solu bile' dönüştürdüğünü söyledi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, son günlerde sık sık panellere katılarak gündem olarak açıklamaları ile öne çıkmaya devam ediyor. Ayın 19'unda Kütahya'da düzenlenen Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’ başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Bilal Erdoğan, tekbirlerin ardından salona girdi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 'SOLU BİLE' DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Bilal Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok ezber bozduğunu öne sürdü. Bilal Erdoğan, babasının merkez sağ ile beraber başka açılardan bakıldığında Türkiye'deki solu dahi değiştirdiğini öne sürdü.