AKP İsrail'e Sumud tepkisini tekneleri Karadeniz'e açarak verecek

Gazze'ye insani yardım götürmek için seyreden 40 teknelik Sumud Filosu, İsrail'in müdahaleleri ile durduruldu. 37'si Türk vatandaşı 450 aktivist İsrail Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesinde alıkonulurken teknelere de el konuldu.

İsrail'in müdahalesine tüm dünyadan olduğu gibi Türkiye'den de tepkiler peş peşe geldi.

AKP İSRAİL'E SUMUD TEPKİSİNİ TEKNELERİ KARADENİZ'E AÇARAK VERECEK

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etmek için Karadeniz Bölgesi'nde denize kıyısı olan bütün illerden teknelerin Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılacağını belirtti.

AK Parti'li Turan, Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısının ardından Türkiye'deki protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in filoya saldırmasını öngördüklerini dile getiren Turan, "Çünkü karşımızdaki terör devleti bugüne kadar hiçbir değer tanımadan sadece bebekleri, çocukları, kadınları, sivil insanları katletmedi, sadece camileri, kiliseleri, okulları, hastaneleri yıkmadı, sadece şehirleri yerle bir etmedi, insanlık namına inanılan ne kadar değer varsa hepsini yerle yeksan etti, bitirdi. Hiçbir hukuk, hiçbir kural tanımadan, çok açık bir şekilde Akdeniz'de bir korsan gibi, bir terör devleti olarak tarihe karanlık bir yüz olarak geçmiş oldu. Böyle bir insani yardım gemisine, bir özgürlük filosuna da saldırmaması beklenemezdi. Saldırırdı, karakteri bu çünkü. Zalimden zalimlik beklenir." diye konuştu.

Turan, Küresel Sumud Filosu'nun hedefine vardığını söyleyerek, "Belki fiziken varamamış olabilir ama iyilik kervanı mutlaka hedefine varmıştır, varmaktadır, varacaktır. Bu filoya saldırır, yarın başka filolar çıkarır. Filolar güçlenerek yolculuğuna devam edecektir. Mazlum zalimden hakkını alacaktır ve zalim mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zulme karşı ses yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu bilinçle, bu duyguyla, bu kararlılıkla filolarımız daha da çoğalacak, teknelerimiz denize açılmaya devam edecektir. Bu bağlamda Karadeniz Bölgemizde denize kıyısı olan bütün vilayetlerimizden teknelerimiz denize açılacak. Türk bayraklarımızı, Filistin bayraklarımızı teknelere takacaklar. Vatandaşlarımız dayanışma duygularını göstermek, hem Küresel Sumud Filosu ile umut kervanıyla birlikte olduklarını hem de Gazze ile Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için limanlara koşacaklardır. Eylemlerimiz büyüyerek devam edecektir. 5 Ekim Pazar günü bütün Türkiye çapında eylemler olacaktır."

Turan, kendisinin de bugün Giresun'dan kalkacak gemilerle beraber denize açılarak eylemlere katılacağını bildirdi.