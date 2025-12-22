AKP'liler nefesini tutmuş Erdoğan'dan hamle bekliyormuş! İktidar içinde 4 grup kavgalı iddiası

Gazeteci Nuray Babacan, Nefes Gazetesi’ndeki köşesinde, son dönemde AKP içinde "gözle görülür bir çözülme" yaşandığını yazdı.

Babacan , "Son yıllarda, ‘çok konuşulan, az görülen bir durum’ oldukça net bir fotoğraf olarak ortalara döküldü. İktidar kanadı ve onun destekçilerinden çözülme, çürüme, kopuş ve hesaplaşma sanki bir kapak açılmış gibi ortalığa saçıldı. " dedi.

Bu tablonun da, iktidar kulislerinde hem nedenleri hem de sonuçları açısından dikkatle izlendiği öğrenildi.

AKP içerisindeki bu kavganın temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu düşünenler var. Babacan, "Liyakatsiz kadroların gücü taşıyamaması ve çürümesi" yorumlarına da dikkat çekti ve "Endişeli muhafazakâr"kesim ise bu süreci kendilerine karşı başlatılan bir operasyon olarak gördüğünü aktardı.

AKP bölünüyor mu? İktidarın ünlü yazarı dört isim yazdı "İbretlik bir ders" deyip uyardı

Babacan’a göre, 2017 referandumu sonrası yürürlüğe giren yeni sistem, yönetim sorunlarının merkezinde yer aldı. Bakanlar ile yardımcıları arasındaki kavgalar, üst düzey bürokratlara yönelik medya yansımaları ve liyakatsiz atamalar, doğrudan bu sisteme bağlanıyor. Kamudaki "eş dost akraba" atamaları da sorunları derinleştirildi.

El konulan medya kuruluşları ve iktidara yakın sermaye gruplarına yönelik son operasyonlarına da Babacan şöyle dikkat çekti:

"İktidarın kankası sermaye gruplarında ve el konulan medya şirketlerinde başlayan son operasyonları ise ‘hızlı zenginleşme, hızlı hayat, hızlı yükselme, paranın hızla el değiştirmesi’ üzerinden okunuyor"

"PARTİ İÇİNDE EN AZ 3-4 İSİM VAR"

Babacan, yeni sistemin güçlü belediye başkanları, il başkanları ve bakanların etkisizleştirilmesiyle sonuçlandığını yazdı ve "Etkin olmayan yeni kadroların da yaşanan çürümeyi göremediği ve önleyemediği" yorumunu kulislerden aktardı.

AKP'deki "Duayen kadrolar" ile genç ekipler arasında da bir gerilim söz konusu belirten Babacan, eski isimlerin "eski kafalı" bulunup önerilerinin önemsenmediğini yazdı.

Sistemin "Saray, aile ve bürokrasi üçgeninde" döndüğünü belirten Babacan, parti içinde en az 3-4 ayrı güç odağından söz edildiğini aktardı:

"Sonuçta, 3-4 ayrı gruptan söz ediliyor. Erdoğan ailesine yakın olanlar, farklı isimere yakın duranlar, tarikatların desteğini alanlar gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Bu grupların güçlendikçe, bürokrasideki atamalarda, alınacak kararlarda, saray politikasının oluşumunda söz sahibi oldukları, hangi sermayenin öne çıkacağı, kimin geri çekileceği, hangi ihaleyi kimin alacağı gibi kararlara etki ettikleri iddia ediliyor. Bazı AKP’lilere göre, partideki bu yeni güç odakları birbirine operasyon çekiyor"

GÖZLER ERDOĞAN'DAYMIŞ! AKP'LİLER NEFESİNİ TUTTU HAMLE BEKLİYOR

Parti içindeki çatışmanın artık sadece kulis dedikodusu boyutunda olmadığını belirten Babacan, Erdoğan'ın devreye girmesinin beklendiğini şöyle yazdı: