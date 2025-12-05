Erdoğan’ın yeniden adaylık için kurduğu anayasa hayaline DEM’den kırmızı ışık!

İmralı Süreci kapsamında gelişmeler hızla devam ederken Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında sona doğru gelindi. Siyaset kulislerinde Erdoğan'ın bu sürece yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmek amacı ile anayasa değişikliğinde DEM Parti'ye ihtiyaç duyduğu için ses çıkarmadığı yorumları yapılıyor. Darbe anayasası olarak bilinen anayasada bugüne kadar defalarca değişiklik yapılmasına rağmen cumhurbaşkanlığı için 2 dönem şartı hala yer alıyor.

CHP raporunu süreç komisyonuna sundu: Anayasayı askıya almış iktidarla Anayasa yapılmaz

Erdoğan sık sık yeni anayasanın gereklilik olduğunu vurguluyor. Ancak bunun için Meclis'te yeterli vekil sayısına da sahip değil. CHP de AKP'nin yeni anayasayı özgürlükler için değil Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için değiştirmek istediğini ifade ederek sürece dahil olmayacaklarını belirten net açıklamalar yaptı.

DEM PARTİ'DEN KIRMIZI IŞIK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu. Koçyiğit iktidarın yeni anayasa çağrılarına yanıt verdi. Koçyiğit, süreç kapsamında kendilerine bu konuyla ilgili hiçbir talep, davet ya da görüşme trafiği aktarılmadığını belirterek "Bu başlık bizim masamızda hiç olmadı" dedi. Sürecin perde arkasında farklı ajandalar bulunabileceğini söyleyen Koçyiğit, kendilerinin bu planların bir parçası olmadığına dikkat çekti.

Koçyiğit, Türkiye’nin 12 Eylül’den kalan anayasa ile yönetilmesinin sürdürülebilir olmadığını kabul ettiklerini ancak yeni anayasa tartışmalarının demokratik zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Muhalefetin büyük bölümünün sürece katılmayacağını açıkladığını anımsatan Koçyiğit, demokratik katılımın sağlanmadığı bir süreçte ortaya çıkacak metne destek vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Koçyiğit'e sorulan soru ve verdiği yanıt şu şekilde:

Soru:

İktidarın kafasının arkasında bu süreç sayesinde Erdoğan’ın Kürtlerin de desteğini alarak dördüncü dönem cumhurbaşkanlığını garantilenebileceği umudunun olduğu yorumları sıkça yapılıyor malumunuz. Yani Erdoğan’ın başkanlığı yine 2015’te olduğu gibi çözüm süreci içinde bir çekişme hattına dönüşebilir gibi gözüküyor. Bu yönde bir kaygınız var mı?

Cevap: