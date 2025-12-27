Ankaralı Coşkun 'telif' sessizliğini bozdu! Düğünde çalınan şarkısından 300 bin lira istediği iddia edilmişti
Sanatçı Burhan Şeşen, Birgün gazetesindeki köşesinde müzik eserlerinin izinsiz kullanımının hukuki ve cezai sonuçlarına dikkat çekti. Şeşen, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir müzik eserinin kamuya iletimi, işlenmesi veya yayımlanmasının izin alınmadan yapılması durumunda hem hukukî hem de cezaî yaptırımların söz konusu olduğunu belirtti.
Şeşen’in telif konusundaki hukuki bilgileri şöyle aktardı:
"Bir telif hakkı ihlalinde, mesela bir izinsiz kullanımda, eseri izinsiz kullanan kişilere;
2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilir. Eserin izinsiz değiştirilmesi ya da bozulması durumunda ise -bu da mali hakların ihlali suçunu oluşturur- 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir."
ANKARALI COŞKUN İLE KONUŞTU
Şeşen, özellikle sosyal medyada birçok şarkının yeniden icra edilerek, eser sahibinden izin alınmadan kullanıldığını vurguladı. Bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Şeşen, "Bunun için mutlaka ve mutlaka eser sahiplerinin kendisinden ya da varislerinden izin alınmak zorunda" dedi.
Ankaralı Coşkun'un şarkısının bir düğünde kullanılması da son birkaç haftadır sosyal medyada çokça konuşuldu. Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk’in “Ne Bilsin Eller” şarkısı iki yıl önce bir düğünde kullanıldı.
Şeşen, bu konuya ilişkin Ankaralı Coşkun ile konuştuğunu açıkladı.
Çiftin daha sonra bu şarkıya klip çekip yayımladı. İzinsiz kullanım söz konusu olunca, Coşkun Direk avukatı aracılığıyla klibin kaldırılması için ihtarname gönderdi.
"300 BİN LİRA TALEBİMİZ YOKTU"
Şeşen, Coşkun ile yaptığı görüşmeden şu bilgileri anlattı:
"Yaklaşık iki haftadır Ankara’lı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk’in “Ne Bilsin Eller” isimli şarkısı telif hakkı ihlaline aslında güzel bir örnek. İki sene kadar önce bir çift düğünde bu şarkıyı söylüyor ve instagramdaki paylaşımın altına Ankara’lı Coşkun da beğenisini gösteren bir dijital simge koyuyor.
Zaten olayın bu kadar büyümesinin nedeni bu instagram paylaşımı değil. Daha sonrasında bu çift eser sahibinden, Coşkun Direk’ten izin almaksızın bu şarkıya bir de klip çekip yayınlıyor. İşte burada da hukuk devreye giriyor. Zira artık burada bir düğün anısı değil bir izinsiz kullanım söz konusu. Coşkun Direk de avukatı aracılığıyla bu klibin kaldırılması için bir ihtarname çekiyor.
Kendisiyle dün uzun uzun konuştum. 300.000 lira gibi bir taleplerinin olmadığını -ki bu da çok normal- sadece klibin yayından kaldırılması için hukuksal yola başvurduklarını söyledi. Ama kamuoyuna böyle bir ücret yansıtıldığı için de kendisinin ve ailesinin küfür ve hakaretlere maruz kaldığını da üzülerek söyledi.
Ne enteresan işler. Kendi tarzında çok sevilen onlarca hit şarkı yazan bir müzisyen hakkını koruduğu için birdenbire kendini kaotik bir ortamın içinde buluyor.
Kendisini dinleyen, konserlerini hayranlıkla izleyen yüzbinlerce kişi birdenbire kendisine sırt çevirebiliyor.
Ankara’lı Coşkun, telif hakları ve telif hakları ihlalleri doğru anlatılmadıkça ne ilk ne de son müzisyen olacak ne yazık ki."