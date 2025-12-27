Ankaralı Coşkun 'telif' sessizliğini bozdu! Düğünde çalınan şarkısından 300 bin lira istediği iddia edilmişti

Sanatçı Burhan Şeşen, Birgün gazetesindeki köşesinde müzik eserlerinin izinsiz kullanımının hukuki ve cezai sonuçlarına dikkat çekti. Şeşen, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir müzik eserinin kamuya iletimi, işlenmesi veya yayımlanmasının izin alınmadan yapılması durumunda hem hukukî hem de cezaî yaptırımların söz konusu olduğunu belirtti.

Şeşen’in telif konusundaki hukuki bilgileri şöyle aktardı:

"Bir telif hakkı ihlalinde, mesela bir izinsiz kullanımda, eseri izinsiz kullanan kişilere; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilir. Eserin izinsiz değiştirilmesi ya da bozulması durumunda ise -bu da mali hakların ihlali suçunu oluşturur- 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir."

ANKARALI COŞKUN İLE KONUŞTU

Şeşen, özellikle sosyal medyada birçok şarkının yeniden icra edilerek, eser sahibinden izin alınmadan kullanıldığını vurguladı. Bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Şeşen, "Bunun için mutlaka ve mutlaka eser sahiplerinin kendisinden ya da varislerinden izin alınmak zorunda" dedi.

Ankaralı Coşkun'un şarkısının bir düğünde kullanılması da son birkaç haftadır sosyal medyada çokça konuşuldu. Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk’in “Ne Bilsin Eller” şarkısı iki yıl önce bir düğünde kullanıldı.

Şeşen, bu konuya ilişkin Ankaralı Coşkun ile konuştuğunu açıkladı.

Çiftin daha sonra bu şarkıya klip çekip yayımladı. İzinsiz kullanım söz konusu olunca, Coşkun Direk avukatı aracılığıyla klibin kaldırılması için ihtarname gönderdi.

"300 BİN LİRA TALEBİMİZ YOKTU"

Şeşen, Coşkun ile yaptığı görüşmeden şu bilgileri anlattı: