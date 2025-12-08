Düğün şarkısı başlarını yaktı: Ünlü şarkıcı dava açtı

İzmir'de 2023 yılının Haziran ayında dünya evine giren Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerinde seslendirdikleri bir şarkı yüzünden mahkemelik oldu. Hasan ve Öznur Başkaya'nın düğünlerinde söyledikleri Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" şarkısı sosyal medyada viral oldu.

İlk etapta eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yaparak çifti tebrik etmişti. Ancak çift, kısa süre sonra beklemedikleri bir hukuki süreçle karşılaştı. Habertürk'ün haberine göre, eserin sahibi Coşkun Direk (Ankaralı Coşkun) uzlaşma için çiftten 300 bin lira talep ederek dava açtı.

ANKARALI COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Coşkun Direk sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, davanın düğünde şarkının söylenmesinden dolayı değil, çiftin bu şarkıyı izinsiz kullanarak klip çekmeleri sebebiyle açıldığını vurguladı.

Coşkun Direk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: