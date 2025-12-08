Düğün şarkısı başlarını yaktı: Ünlü şarkıcı dava açtı
İzmir'de 2023 yılının Haziran ayında dünya evine giren Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerinde seslendirdikleri bir şarkı yüzünden mahkemelik oldu. Hasan ve Öznur Başkaya'nın düğünlerinde söyledikleri Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" şarkısı sosyal medyada viral oldu.
İlk etapta eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yaparak çifti tebrik etmişti. Ancak çift, kısa süre sonra beklemedikleri bir hukuki süreçle karşılaştı. Habertürk'ün haberine göre, eserin sahibi Coşkun Direk (Ankaralı Coşkun) uzlaşma için çiftten 300 bin lira talep ederek dava açtı.
ANKARALI COŞKUN'DAN AÇIKLAMA
Coşkun Direk sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, davanın düğünde şarkının söylenmesinden dolayı değil, çiftin bu şarkıyı izinsiz kullanarak klip çekmeleri sebebiyle açıldığını vurguladı.
Coşkun Direk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün magazinsel bir konuyla karşılaştım. Sözde bir olay üzerinden, bir hanımefendi ve beyefendinin düğünlerinde benim 'Ne Bilsin Eller' isimli eserimi çıkış şarkısı olarak okumaları nedeniyle güya ben onları mahkemeye vermişim. Evet, bir mahkeme süreci var; ancak bu işlemi ben başlatmadım.
Eserlerim tamamen koruma altında olduğu için hukuki takip avukatlarım ve şirketim tarafından yürütülmüş. Fakat önemle belirtmeliyim ki, bu dava düğünde benim eserimi okumalarıyla ilgili değildir. Bahsettiğim hanımefendi ve beyefendi tamamen başka bir sebeple hukuki sürece dâhil edilmişler.
Buna rağmen, şahsımı karalamak ve bir linç kampanyası oluşturmak amacıyla olayı medyaya çarpıtarak servis etmişler ve sanki sorun eserimi okumalarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlardır. Oysa bunun konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Benim eserlerimi herkes okuyabilir; zaten insanlar okusun diye paylaşıyorum. Bu manipülasyon nedeniyle avukatıma manevi tazminat davası açılması talimatını da verdim; hukuki süreç manevi yönden de başlatılmıştır. Haklıyı ve haksızı o zaman siz daha iyi ayırt edersiniz."