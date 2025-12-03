Engelleri aşan aşkta 9. yıl: Sevgimizden hiçbir şey eksilmedi

Çiftin tanışma hikayesi 2016 yılına, Esenyurt Meydanı’na dayanıyor. O dönemde meydandaki bir telefon tamircisinde çalışan Murat Akdoğan ile Esra Akdoğan burada tanıştı. Duygularını ilk dile getiren isim Esra Akdoğan oldu. Ancak Murat Akdoğan, ilk etapta bu duruma inanmayarak tepki gösterdi. Süreç içerisinde Murat Akdoğan ikna olsa da bu kez Esra Akdoğan’ın ailesi evliliğe onay vermedi.

AİLEYİ İKNA EDEMEYİNCE EVDEN ALDI

Esra Akdoğan’ın ailesini ikna çabaları sonuçsuz kalınca devreye Murat Akdoğan girdi. Bir arkadaşının yardımıyla Esra Akdoğan’ı evinden alan Murat Akdoğan, genç kadını Bağcılar’daki evine götürdü. Kararlılıkla engelleri aşan çift, kısa bir süre sonra nikah masasına oturarak hayatlarını resmen birleştirdi.

GELİNLİK HAYALİ 5 YIL SONRA GERÇEK OLDU

2016 yılında sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin düğün hayali ise gecikmeli gerçekleşti. Maddi imkansızlıklar ve şartlar nedeniyle yapılamayan düğün, nikahtan tam 5 yıl sonra Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın desteğiyle yapıldı.

Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyme heyecanını yaşayan çiftin evi de hayırseverlerin katkılarıyla kuruldu.

YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI SAHNEDE YAPILDI

AVENDER tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen moral gecesi, Akdoğan çifti için çifte kutlamaya dönüştü. Hayırseverlerin desteğiyle organize edilen geceye katılan çift, evliliklerinin 9’uncu yılını sahnede kutladı.

Etkinlikte sahne alan sanatçının anonsuyla sahneye çıkan Murat ve Esra Akdoğan, aradan geçen yıllara rağmen çok mutlu bir evlilik sürdürdüklerini ve sevgilerinin ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Çiftin sahnede yaptığı duygusal konuşma, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.