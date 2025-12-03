Engelleri aşan aşkta 9. yıl: Sevgimizden hiçbir şey eksilmedi

Engelleri aşan aşkta 9. yıl: Sevgimizden hiçbir şey eksilmedi
Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt’ta ailelerin tüm itirazlarına ve karşı çıkmalarına rağmen hayatlarını birleştiren doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (42) ile Esra Akdoğan (26), evliliklerinde 9 yılı geride bıraktı. Çiftin bu özel yıl dönümü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen anlamlı bir etkinlikte kutlandı.

Çiftin tanışma hikayesi 2016 yılına, Esenyurt Meydanı’na dayanıyor. O dönemde meydandaki bir telefon tamircisinde çalışan Murat Akdoğan ile Esra Akdoğan burada tanıştı. Duygularını ilk dile getiren isim Esra Akdoğan oldu. Ancak Murat Akdoğan, ilk etapta bu duruma inanmayarak tepki gösterdi. Süreç içerisinde Murat Akdoğan ikna olsa da bu kez Esra Akdoğan’ın ailesi evliliğe onay vermedi.

AİLEYİ İKNA EDEMEYİNCE EVDEN ALDI

Esra Akdoğan’ın ailesini ikna çabaları sonuçsuz kalınca devreye Murat Akdoğan girdi. Bir arkadaşının yardımıyla Esra Akdoğan’ı evinden alan Murat Akdoğan, genç kadını Bağcılar’daki evine götürdü. Kararlılıkla engelleri aşan çift, kısa bir süre sonra nikah masasına oturarak hayatlarını resmen birleştirdi.

istanbul-aileleri-karsi-cikmisti-evli-1044397-309936.jpg

GELİNLİK HAYALİ 5 YIL SONRA GERÇEK OLDU

2016 yılında sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin düğün hayali ise gecikmeli gerçekleşti. Maddi imkansızlıklar ve şartlar nedeniyle yapılamayan düğün, nikahtan tam 5 yıl sonra Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın desteğiyle yapıldı.

Down sendromlu çocuğa ayrımcılığa üst sınır cezaDown sendromlu çocuğa ayrımcılığa üst sınır ceza

Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyme heyecanını yaşayan çiftin evi de hayırseverlerin katkılarıyla kuruldu.

istanbul-aileleri-karsi-cikmisti-evli-1044396-309936.jpg

YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI SAHNEDE YAPILDI

AVENDER tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen moral gecesi, Akdoğan çifti için çifte kutlamaya dönüştü. Hayırseverlerin desteğiyle organize edilen geceye katılan çift, evliliklerinin 9’uncu yılını sahnede kutladı.

istanbul-aileleri-karsi-cikmisti-evli-1044391-309936.jpg

Etkinlikte sahne alan sanatçının anonsuyla sahneye çıkan Murat ve Esra Akdoğan, aradan geçen yıllara rağmen çok mutlu bir evlilik sürdürdüklerini ve sevgilerinin ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Çiftin sahnede yaptığı duygusal konuşma, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Türkiye
Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı
Trabzon'da AKP'den beklenmedik siyasi jest CHP'li üyeye çiçek verdi
Trabzon'da AKP'den beklenmedik siyasi jest CHP'li üyeye çiçek verdi