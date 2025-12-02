Down sendromlu çocuğa ayrımcılığa üst sınır ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'da down sendromlu bir çocuğun AVM'deki oyun alanına alınmaması olayıyla ilgili yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurum, engelliliğe dayalı ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle çocuk oyun alanı işletmecisine üst sınırdan 204 bin 285 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, Nisan ayında Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanmış, down sendromlu M.A.Y.'nin öğretmeniyle birlikte gitmesine rağmen oyun alanına alınmadığı anlara ilişkin video görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İŞLETMENİN SAVUNMASI GEÇERSİZ SAYILDI

TİHEK, Türkiye Down Sendromlular Derneği ve ailenin başvurusu üzerine başlattığı inceleme sonucunda, işletmenin "olayın medyada yansıtıldığı gibi yaşanmadığı" ve "boy sınırı" bulunduğu yönündeki savunmasını reddetti. TİHEK, kararında; olayda çocuğun özel gereksinimli olduğunu fark eden personelin, M.A.Y.'nin 'diğer çocuklara zarar verebileceği veya zarar görebileceği' gibi genel varsayımlarla girişine izin vermediğini tespit etti.

Kararda, boy ölçümü yapıldığına dair hiçbir delil bulunmadığı ve oyun alanında boy sınırına ilişkin uyarı levhasının dahi yer almadığı belirtildi.

"ÖNYARGILARA DAYALI UYGULAMA"

TİHEK, çocuğun yalnızca engelliliği nedeniyle dışlanmasının ayrı tutma niteliğinde olduğuna hükmetti ve şu tespiti yaptı:

"Olayda somut ve ölçülebilir bir risk değerlendirmesi yapılmadığı, personelin açıklamalarının genel varsayım ve önyargılara dayandığı anlaşılmıştır. Engelli bir çocuğun diğer çocuklardan ayrılması çocuğun üstün yararı ilkesine aykırıdır."

DERNEK KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Türkiye Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, TİHEK’in kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bilgin, yaşanan uygulamanın Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesine ve ayrımcılık yasağına açıkça aykırı olduğunu belirterek, bu kararın benzer ihlallerin önüne geçmede güçlü bir caydırıcı olmasını dilediklerini söyledi.