Ünlü estetisyen trafik kazasında hayatını kaybetti
Ankara'da otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı trafik kazasında medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

otomobille-tir-carpisti-estetik-doktoru-1043716-309747-1.jpg

Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay'da feci kaza! TIR'la çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybettiHatay'da feci kaza! TIR'la çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti

Gaziantep'te feci kaza: Antrenör ile futbolcu öldüGaziantep'te feci kaza: Antrenör ile futbolcu öldü

otomobille-tir-carpisti-estetik-doktoru-1043718-309747.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

