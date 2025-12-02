Ünlü estetisyen trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı trafik kazasında medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.