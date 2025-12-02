Hatay'da feci kaza! TIR'la çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti

Hatay'da feci kaza! TIR'la çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde, TIR'la çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile diğer 2 çocuğu ise yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti.

T.B. idaresindeki TIR ile A.E.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Suriyeli karı koca ve üç çocukları yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

