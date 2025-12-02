Mardin'de iş cinayeti: Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Mardin’de Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’ndaki hidroelektrik santralinde çalışan Nimet Cengiz (38), yaklaşık 25 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'ndaki hidroelektrik santralinde meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde santralde işçi olarak çalışan Nimet Cengiz'in (38), iddiaya göre çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten zemine düşmesiyle meydana geldi.

mardinde-yuksekten-dusen-isci-oldu-1043331-309576.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalışma arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nimet Cengiz’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdiŞanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Cengiz’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

